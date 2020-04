« On va s’en sortir ensemble! » - Denis Tardif

Alors que la fête de Pâques est à nos portes, le premier ministre du Québec, François Legault, a rappelé aux Québécois qu’aucun rassemblement physique, intérieur comme extérieur, n’est permis. À l’heure actuelle, la grande priorité doit être la santé des Québécois et notamment celle des personnes âgées. Rappelons que le Québec compte, en date du 8 avril, 10 031 cas de personnes infectées par la COVID-19, dont 33 cas au Bas-Saint-Laurent.

Dans ces circonstances, Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, tient à partager ce message avec ses concitoyens : «Nous sommes présentement au cœur de la tempête et il ne faut pas se détourner de nos objectifs collectifs même si les résultats sont encourageants. Comme plusieurs d’entre vous, j’ai découvert le télétravail parce que oui, il faut rester à la maison en respectant scrupuleusement les mesures d’hygiène répétées quotidiennement par notre premier ministre et par le Dr Arruda. La fête de Pâques arrive. On aurait tous envie de souper avec nos proches, mais il ne faut pas. Protégeons nos aînés, respectons les consignes et on aura l’occasion de se reprendre bientôt.»

Pendant cette crise, Denis Tardif rappelle aux gens de Rivière-du-Loup-Témiscouata que toute son équipe est au travail pour aider les gens de la circonscription : «Je savais que les gens de chez nous étaient solidaires, et j’en ai eu la preuve dans les dernières semaines. Je parle à beaucoup de gens chaque jour et je suis fier des efforts des gens de notre communauté.»