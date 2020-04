Groupe Collegia est toujours présent pour vos besoins de formation

Dans le contexte du lancement du Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME) qui vise le développement et l’amélioration des compétences en entreprise, Groupe Collegia vous rappelle qu’il offre plusieurs programmes de formation sur mesure à distance.

Les entreprises intéressées par des formations, proposées par le Service aux entreprises (SAE) de Groupe Collegia, peuvent obtenir de l’information en visitant le site web du SAE à l’adresse www.collegia.qc.ca/service-aux-entreprises ou par courriel à l’adresse [email protected] Ses formateurs sont prêts à répondre à vos besoins de formation dans divers domaines dont : l’amélioration des compétences numériques, la gestion des ressources humaines, la communication organisationnelle, les langues, le télétravail, le marketing, le commerce en ligne et le développement des affaires.

L’objectif du Programme actions concertées pour le maintien en emploi est de fournir un soutien direct aux entreprises qui connaissent une réduction de leurs activités en raison des effets de la pandémie de COVID-19. Il offre un soutien financier direct pour favoriser la formation et l’implantation de bonnes pratiques en gestion des ressources humaines et optimiser le fonctionnement des entreprises et du marché du travail. Ce programme pourrait aussi vous aider à maintenir les expertises en place dans votre entreprise.

On peut vous soutenir pour définir vos besoins de formation, réaliser votre projet de formation et débuter une démarche de Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). Pour obtenir plus d’information sur le PACME, nous vous invitons à consulter l’espace web : www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19. N’hésitez pas à communiquer avec Groupe Collegia pour tous les besoins de formation de vos employés au [email protected] Ça va bien aller!