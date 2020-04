Notre-Dame-des-Sept-Douleurs en confinement

Le gouvernement du Québec informe la population que les résidents qui se trouvent sur le territoire de la municipalité de paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs situé sur l'Île-Verte sont en confinement.

Ainsi, les gens ne pourront plus quitter l'île ou y accéder, sauf pour les raisons suivantes :

- accéder à leur résidence principale;

- le transport de biens pour permettre la continuité de toute activité effectuée en milieu de travail dont les activités n'ont pas été suspendues;

- fournir des soins et services de santé;

- des raisons humanitaires;

- pour les travailleurs dans un milieu dont les activités n'ont pas été suspendues;

avoir eu une autorisation spéciale du directeur de la santé publique pour des raisons exceptionnelles, qui peut être assortie de conditions pour protéger la santé de la population.

De plus, une ordonnance de la santé publique est désormais en vigueur pour l'accès au territoire des municipalités régionales de comté de Bellechasse, de L'Islet et de Montmagny, pour la région sociosanitaire de la Chaudière-Appalaches.

Ces mesures font suite aux recommandations de la Direction nationale de la santé publique et vise à limiter les déplacements non essentiels et, ainsi, à protéger la population de la COVID‑19. La Sûreté du Québec met en place des mesures pour limiter les déplacements qui seront contrôlés sur une base aléatoire par les forces policières.