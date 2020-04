Le KRTB n'en a pas fini avec la neige

Environnement Canada a diffusé mardi après-midi un bulletin météorologique spécial prévoyant des accumulations se situant entre 10 et 15 centimètres de neige pour les régions de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques de jeudi à vendredi. Bien que le printemps soit arrivé, une tempête devrait s'abattre sur la province dès jeudi.

Cette tempête amènera son lot de précipitations au Québec, débutant sur le sud-ouest de la province avec de la pluie. Pour le nord et l'est, ce sera de la neige parfois forte qui tombera du ciel et qui devrait persister vendredi. Les secteurs plus montagneux comme Charlevoix ou la Gaspésie pourraient recevoir 25 centimètres de neige ou plus. Selon Météomédia, les secteurs plus à l'est, dont le KRTB fait partie, auront aussi droit à des rafales de vent de près de 70 km/h. Les prévisions se préciseront au cours des prochaines heures.