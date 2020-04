Une campagne pour encourager les familles en confinement

La Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) a lancé la campagne #SoisUnHeros, qui vise à valoriser tous les héros du Québec, petits et grands, qui sauvent présentement des vies en restant à la maison.

En collaboration avec l’auteur-compositeur-interprète Jonathan Painchaud et le réalisateur et compositeur Éloi Painchaud, la FQOCF invite les familles de partout au Québec à se filmer et à partager des vidéos d’eux en train de chanter et de danser au son de la chanson Les héros, interprétée par Jonathan Painchaud, trame sonore du populaire film La Guerre des Tuques 3D.

À la fin du mois d’avril, la FQOCF diffusera une vidéo présentant toutes les familles de héros du Québec ayant relevé le défi.

Pour participer, rendez-vous sur la page Facebook de la FQOCF : https://www.facebook.com/fqocf/videos/216674446263513/

SOUTIEN AUX FAMILLES

Afin de s’adapter à la situation causée par l’obligation de confinement, la grande majorité des OCF ont mis en place un service de soutien téléphonique, assurant un contact régulier avec les familles qui fréquentent habituellement l’organisme.

«De nombreuses familles au Québec sont en situation de grande vulnérabilité, il est essentiel de conserver et d’entretenir le contact avec elles afin d’assurer la sécurité des enfants et le bien-être physique et mental de tous les membres de la famille. Avec les écoles et les services de garde fermés, les OCF sont souvent le seul contact extérieur pour un grand nombre de parents et d’enfants», explique Laurie Vaillancourt, directrice générale de Maison de la Famille des Basques, un OCF situé à Trois-Pistoles.

De son côté, la FQOCF propose une panoplie d’outils clés en main pour les parents du Québec – vidéos, fiches, idées, activités, trucs et conseils d’experts – sur son site web. De plus, elle rendra prochainement disponibles des outils d’intervention destinés aux organismes communautaires de tous les milieux. Pour consulter ces contenus originaux, visitez la section spéciale COVID-19 au http://www.fqocf.org/covid-19.