Cégep de Rivière-du-Loup : 90 % des étudiants poursuivent leur formation à distance

Jérémie Pouliot, directeur des études au Cégep de Rivière-du-Loup, a confirmé à Info Dimanche que 90 % des étudiants inscrits dans les différents programmes de formation générale ou technique poursuivront leurs cours à distance à compter du 6 avril.

«La session aura trois semaines en moins, les cours vont se terminer à la date prévue, soit le 22 mai», a expliqué M. Pouliot. Pour ces six semaines de formation à distance, les étudiants recevront le matériel d’apprentissage et les directives de leurs enseignants par soutien informatique.

«Il y a déjà des procédures d’accès à distance. Pour la trentaine d’étudiants qui n’avaient pas les équipements nécessaires, nous avons démantelé un laboratoire pour leur acheminer un ordinateur. On a ce qu’il faut pour les dépanner», a expliqué le directeur des études.

Le ministère de l’Éducation a assoupli ses exigences pour donner un peu de latitude afin de permettre la formation à distance dans les différents programmes. «Nos enseignants ont aussi une certaine latitude et ils font preuve d’ingéniosité dans leur façon de faire», a souligné M. Pouliot.

Les étudiants recevront une formation adéquate, a soutenu le directeur des études du Cégep de Rivière-du-Loup. Il a ajouté qu’une évaluation est prévue, elle pourrait notamment prendre la forme de travaux de session corrigés par l’enseignant.

Le Cégep de Rivière-du-Loup compte environ 1000 étudiants inscrits. Pour ceux qui ont choisi de ne pas poursuivre leur formation à distance à compter du 6 avril, donc environ 10 %, ils obtiendront une mention «incomplet COVID-19» sur leur bulletin plutôt que celle «échec». «L’an prochain, un ajustement à leur cheminement est à prévoir. Certains éléments peuvent être décalés, même sur deux ans», a noté Jérémie Pouliot. On peut penser ici aux cours pratiques et aux stages qui pourraient être reportés à l’automne ou à l’hiver 2021. Des enseignants pourront aussi utiliser des études de cas plutôt que des simulations entre autres dans les programmes de Soins préhospitaliers d’urgence et Soins infirmiers.

«C’est un gros défi. Heureusement, le Cégep de Rivière-du-Loup fait partie de ceux qui ont une certaine expérience en formation à distance», a conclu le directeur des études.