Une haie d'honneur devant le CHRGP

Les services essentiels sont par définition même... essentiels. Mais c'est l'apport exceptionnel et le dévouement dont fait preuve le personnel du domaine de la santé qu'ont tenu à souligner ce jeudi matin policiers, paramédics, pompiers et contrôleurs routiers en réservant une haie d'honneur au personnel médical du Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup.

Près d'une vingtaine de véhicules étaient alignés, gyrophares activés, à l'entrée des employés et près l'entrée du centre hospitalier en support et solidarité au personnel du CHRGP. Bravant la pluie, le vent et le froid, policiers, pompiers, paramédics et contrôleurs routiers ont tenu à remercier ceux qu'ils appellent leurs «anges».

C'est le sergent Yanick Dionne qui est l'instigateur de cette haie d'honneur. «J'ai vu des images semblables provenant d'Allemagne et ça s'est répandu. Au Québec, il y a le phénomène ''flash'' tes lumières en soirée auquel des policiers ont aussi pris part, mais c'est quand j'ai vu les policiers de Laval faire une haie d'honneur en plein jour à l'entrée des employés du réseau de la santé, j'ai trouvé que c'était parfait.»

Lui-même fait partie d'un service essentiel, mais c'est le travail et l'abnégation du personnel soignant qu'il souhaite souligner. «Ces gens-là affrontent le virus au quotidien, ils sont en première ligne, ils traitent des gens qui ont des symptômes. S'ils n'étaient pas là, rien ne fonctionnerait», ajoute Yanick Dionne.

C'est donc cette reconnaissance qu'il souhaite afficher, mais aussi pour leur démontrer que les autres services d'urgences, à l’unisson, étaient avec eux.

Il a donc rejoint Félix-Antoine Pelletier-Lajoie, superviseur à la Coopérative des paramédics du Grand-Portage et Sylvain Arbour, pompier au Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup. «Ils ont été très réceptifs et rapidement, tout le monde a voulu embarquer. Il n'y a eu aucune hésitation», souligne le policier. Les pompiers du Service incendie de Saint-Antonin et les contrôleurs routiers n'ont pas hésité à les rejoindre.

C'est ainsi que policiers de la Sûreté du Québec, les paramédics de la CPGP, les pompiers du SSIRDL et de la caserne 13 ainsi que les contrôleurs routiers se sont donné rendez-vous jeudi matin à 7 h 15 au CHRGP, tous unis dans le respect et la reconnaissance du travail effectué par le personnel de la santé.