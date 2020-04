Un grand pic s'en donne à coeur joie à Rivière-du-Loup

Voir la galerie de photos

Dans la catégorie «insolite», la mention du jour appartient à ce grand pic qui s'en donne à coeur joie sur un arbre de la rue Laval à Rivière-du-Loup. L'arbre, en piètre état, constitue une source d'approvisionnement certaine en nourriture pour l'oiseau qui y retrouve insectes et fourmis qui constituent le gros de son menu.

Lors du passage d'Info Dimanche, un couple s'attardait à photographier l'oiseau. «Il est ici depuis quelques jours, il n'est pas farouche, sauf avec ses semblables. Lorsqu'ils se pointent, lui, il s'en va», nous ont raconté les marcheurs. Un autre passant se réjouissait de la présence «ensoleillante» de ce grand pic, tout en observant que l'arbre devrait sans doute être abattu.

Au-delà de la présence de l'oiseau, de ses retentissants coups de bec, c'est l'impressionnant amas de copeaux aux pieds de l'arbre qui attire l'attention. Une scène plus rare en ville que dans les parcs ou les boisés où on le retrouve habituellement.

Le grand pic, gros comme une corneille, est le plus grand des pics du Québec. Il est présent dans toute la province au sud de la Baie-James. L'oiseau, tant le mâle que la femelle, ne passe pas inaperçu avec sa huppe rouge. Celle de la femelle est plus courte et débute derrière l'oeil. Celui photographié par Info Dimanche est donc un mâle.

Selon le site Internet Nature-Action.qc.ca, le régime alimentaire du grand pic est «principalement composé de fourmis charpentières, qu’il trouve dans les chicots et les débris ligneux de grand diamètre», ce qui semble bien être le cas avec l'arbre de la rue Laval.