Tirage reporté pour la loterie de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB

Dans le contexte actuel de crise sanitaire du coronavirus, la Régie des courses, alcools et jeux du Québec (RACJ) a autorisé le report du tirage de la loterie annuelle de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB. Par conséquent, le tirage, qui était prévu le 8 avril, est reporté au 8 juillet prochain. L’événement aura lieu à l’Hôtel Lévesque à 18 h.

Lorsque la situation sera plus favorable et que les consignes de distanciation sociale et de confinement seront levées, les billets seront remis en vente dans les Caisses populaires Desjardins ainsi que chez les concessionnaires automobiles participants. Les personnes participantes courent ainsi la chance de gagner 25 000 $ en crédit pour l’achat d’une nouvelle voiture.

Rappelons que la Loterie annuelle de la Fondation est une activité importante pour l’organisme et que les sommes amassées permettent d’assurer la pérennité des soins et des services offerts sans frais aux personnes malades et à leurs familles par la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB et le nouveau Centre de jour.