25 000 litres de désinfectant à mains gratuit

Des microdistillateurs et des transformateurs d’alcool québécois, dont la distillerie Fils du Roy de Saint-Arsène, mettent en commun leurs efforts afin d’offrir leur soutien et leur expertise. En collaboration avec le Regroupement Gelamain Québec, ils produiront et distribueront gratuitement 25 000 litres de désinfectant à mains sous différents formats, soit l’équivalent de 125 000 bouteilles de 200 millilitres.

Le Regroupement Gelamain Québec, rassemblant lui-même des collaborateurs et des partenaires qui ont offert leur expertise pro-bono pour appuyer cette initiative unique. Ces produits seront distribués gratuitement dans le réseau de la santé et dans d’autres services jugés essentiels par le gouvernement.

Cette initiative est rendue possible grâce au généreux don d’alcool du leader mondial en boissons alcoolisées, Diageo, qui exploite la plus grande distillerie à Valleyfield, Québec. De nombreux partenaires à l’échelle de la province contribuent à l’effort en offrant des produits et des services complémentaires.

Outre la distillerie Fils du Roy de Saint-Arsène, on retrouve Breuvages Trybec (Cowansville), la Distillerie 3 Lacs (Valleyfield), la distillerie La Chaufferie (Granby), la distillerie Cirka (Montréal) et la distillerie Vice & Vertu (Québec) sont les producteurs initiaux du groupe. Grâce aux démarches réglementaires coordonnées par Regroupement Gelamain Québec, toutes les autorisations requises pour lancer la production ont été obtenues de Santé Canada, qui a offert une collaboration exemplaire pour délivrer les licences en un temps record. D’autres micro-distilleries membres de l’Association des micro-distilleries du Québec (AMDQ) ont démontré leur intérêt à se joindre à l’initiative.

Le désinfectant pour les mains est un produit essentiel pour prévenir la contamination par le coronavirus lorsque se laver les mains avec de l’eau et du savon est impossible. Ce produit est présentement difficile à trouver sur le marché en raison de la très forte demande. Face à cette pénurie, l’objectif du Regroupement Gelamain Québec est de contribuer à accroître significativement les capacités de production locale, de favoriser l’autonomie de production du Québec pour ce produit tant recherché et d’en faire profiter ceux qui en ont le plus besoin.

«C’est grâce à un engagement exceptionnel, une détermination inlassable et un travail de tous les instants de chaque collaborateur, notamment sur le plan réglementaire, que nous avons pu mettre sur pied ce regroupement en moins d’une semaine. Imaginez quand tout le monde dit oui et répond à l’appel, c’est incroyable ! », a indiqué Christiane Bergevin, instigatrice et porte-parole de Gelamain, qui a aussi souligné le précieux appui du député provincial de Beauharnois, Claude Reid.

Initialement, la distribution, coordonnée avec les centres de services sociaux du Gouvernement du Québec, couvrira le réseau de la santé et des services essentiels dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, de l’Estrie, de la Montérégie et du Bas-Saint-Laurent. Ultimement, le Regroupement Gelamain Québec souhaite être en mesure d’approvisionner en continu les employés des services essentiels de certains fournisseurs et distributeurs de l’industrie agroalimentaire.

La première livraison de 1000 litres, soit 2 000 bouteilles de 400 millilitres et 50 bidons de 4 litres, a été distribuée le dimanche 29 mars 2020 par la Distillerie 3 Lacs dans la région de la Montérégie-Ouest.

Les distilleries qui souhaitent se joindre au regroupement sont invitées à contacter la personne-ressource ci-dessous. Pour la continuité de ses activités, le Regroupement Gelamain Québec recherche activement des dons en alcool et en produits complémentaires, notamment des bouteilles et des contenants.

Les partenaires locaux :