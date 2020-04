La Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup bonifie son appui financier au Carrefour d’Initiatives Populaires

Face à la crise de la COVID-19 et aux enjeux que rencontrent les banques alimentaires au Québec, la Caisses Desjardins de Rivière-du-Loup a décidé de poser un geste significatif auprès du Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup en devançant et en bonifiant l’appui financier qu’elle a l’habitude d’offrir chaque année. Ainsi, une somme de 10 000 $ est remise à l’organisme.

Les besoins de dépannage alimentaire d’urgence sont davantage criants au sein de cet organisme qui vient en aide à une partie de la population qui pourrait souffrir de façon plus importante des impacts financiers de la COVID-19. «Il est évident que nous traversons une période difficile et il était pour nous naturel de poser ce geste. Cette situation est exceptionnelle et la Caisse est en position d’apporter un appui supplémentaire aux gens qui sont davantage dans le besoin en ce moment», explique Christian Pelletier, président du conseil d’administration de la Caisse. «Cette somme nous permettra de nous approvisionner en produits frais comme les fruits, la viande, les légumes et de continuer d’offrir des paniers complets et variés à notre clientèle», ajoute Karine Jean, directrice générale au Carrefour.

«Nous sommes très fiers de remettre la somme de 10 000 $ au Carrefour d’Initiatives Populaires et remercions encore grandement Karine et son équipe pour les bienfaits que cet organisme procure à notre milieu», conclut Serge Ferrand, directeur général de la Caisse.