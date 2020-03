L'école ouverte : une plateforme web pour les enfants et les parents

C'est le lundi 30 mars que le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, a annoncé la mise en ligne de la plateforme Web «L'école ouverte». Un site Internet dédié aux enfants d'âge scolaire et vers lequel les parents sont invités à consulter afin d'y retrouver plusieurs outils pédagogiques.

Lors de la mise en ligne, se divise par quatre grandes sections : préscolaire, primaire, secondaire et un dernier regroupant la formation générale des adultes et formation professionnelle. Actuellement, la nouvelle plateforme regroupe sous forme de répertoire principalement des sites Internet qui reçoivent le sceau d'approbation du ministère de l'Éducation.

Toutefois, de nouveaux contenus seront ajoutés chaque semaine. Des ajouts permettant de retrouver plus facilement des activités destinées aux élèves ayant des besoins particuliers seront également disponibles prochainement.

On souligne que le site a été conçu dans un esprit ludique et développé dans un format accessible. On y présentera donc différentes activités qu'elles soient scolaires, sociales ou physiques, afin de parfaire les connaissances et les habiletés des élèves dans différents domaines.

Cette plateforme vient s'ajouter aux suivis hebdomadaires qui seront effectués par les membres de l'équipe-école auprès de l'ensemble des élèves et aux suivis des différentes ressources professionnelles auprès des élèves vulnérables, permettra de maintenir les acquis des élèves et de continuer à stimuler leurs apprentissages. Précisons que ces activités ne sont pas obligatoires et ne peuvent faire l'objet d'évaluations.

De plus, dès la semaine prochaine, les élèves de toute la province recevront des listes d'activités hebdomadaires adaptées à leur niveau académique. Ces listes seront acheminées par courriel ou par la poste.

Le ministre Roberge a rappelé l'importance pour les parents de conserver chez leurs enfants le désir d'apprendre à travers cette crise. «Nous ne rendons rien obligatoire, mais nous donnons aux parents tous les outils possibles pour les accompagner et les aider», souligne le ministre de l'Éducation.

Selon ICI Radio-Canada, pas moins de six millions de clics ont été enregistrés dès les premières heures de la mise en ligne. Pour accéder à la plateforme L'école ouverte, il suffit de suivre le lien suivant : ecoleouverte.ca.