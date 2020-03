Le Nouveau-Brunswick renforce ses frontières avec le Québec

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick exerce, depuis ce mercredi 25 mars, 15 h, un contrôle accru de ses frontières afin de réduire les risques de propagation de la COVID-19 dans la province.

Le premier ministre Blaine Higgs a confirmé plus tôt hier qu’il y a désormais des restrictions pour tous les voyageurs qui arrivent au Nouveau-Brunswick, par le Québec, l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Tous les voyages non essentiels sont notamment interdits.

Les voyageurs qui entreront dans la province en arrivant des provinces voisines seront arrêtés par des agents de la paix et ils devront fournir une pièce d’identité. Les coordonnées et la destination prévue de tous les visiteurs, y compris de ceux qui ne font que traverser la province, seront recueillies et inscrites à des fins de suivi.

Notons que le gouvernement néo-brunswickois a assuré qu’une exemption était accordée aux véhicules commerciaux et aux travailleurs essentiels afin de maintenir les services et de continuer le transport des articles de première nécessité. Même chose pour les policiers, les pompiers, les travailleurs paramédicaux et les membres des forces armées.

De leur côté, les citoyens du Témiscouata qui avaient l’habitude de magasiner au Nouveau-Brunswick sont invités à demeurer au Québec, et ce, même si les épiceries et certains magasins à grande surface font partie des «services essentiels».

Davantage de détails suivront dans la journée.