La saison de la Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon débutera le 9 avril

À moins que le gouvernement en décide autrement, la saison 2020 de la Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon débutera le jeudi 9 avril selon l’horaire prévu. Par ailleurs, des mesures sont prises pour éviter la propagation du coronavirus.

«Nous sommes en contact avec les autorités gouvernementales pour répondre aux exigences présentes et futures», explique le capitaine et directeur général, Marco Ouellet. «Nous avons déjà un plan pour optimiser la distanciation afin d’éviter le plus possible les contacts entre les gens et ainsi réduire les risques de transmission du virus», dit-il, ajoutant que ce plan est réévalué régulièrement.

«Grâce au professionnalisme du personnel, nous serons en mesure de nous ajuster rapidement. Nous sommes conscients de l’importance de notre rôle en tant que lien de transport, nous suivrons les règles et ferons tout en notre pouvoir pour assurer la santé et la sécurité de nos utilisateurs», conclut M. Ouellet.

Plus de 100 000 personnes transitent annuellement d’une rive à l’autre en utilisant la Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon. Le service entamera bientôt sa 111e saison, la 57e du NM Trans-Saint-Laurent.