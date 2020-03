Des élèves vont parcourir le centre-ville pour trouver les clés du mieux-être

Le huitième colloque Santé-vous bien, organisé annuellement au Collège Notre-Dame, prend une nouvelle tangente en 2020. Sous le thème «Parcours ton centre-ville», les 545 élèves du Collège seront invités à découvrir les clés du mieux-être avec la collaboration d’une quarantaine d’entrepreneurs et d’organismes ayant pignon sur rue au centre-ville de Rivière-du-Loup.

Grâce à l’appui d’Espace centre-ville, la rue Lafontaine devient donc la «présidente honoraire» de cet événement prévu le 17 mars pour les élèves de deuxième cycle et le 18 mars pour les élèves de premier cycle.

Au total, huit parcours différents seront proposés aux élèves répartis en groupes de 12 à 14 jeunes. Divers thèmes seront abordés sous forme d’ateliers et de présentations offertes par les propriétaires et intervenants des lieux visités. Il sera notamment question d’alimentation, de gestion du stress et de l’anxiété, d’habitudes de consommation, d’environnement, d’activités sportives, de créativité, de travail d’équipe, d’entrepreneuriat, de culture, des sources de bien-être et de mieux-être, de santé mentale, physique et psychologique ainsi que de services d’aide, d’écoute, d’accompagnement et de soutien.

Le comité organisateur, formé d’élèves et coordonné par l’adjointe à la vie scolaire au Collège, Annie Bouchard, souhaite que les jeunes apprennent ainsi à mieux se connaître, explorent des sujets parfois considérés tabous auxquels il est important qu’ils soient sensibilisés, et découvrent le large éventail de ressources à leur disposition.

Les finissantes Estelle D’Amours et Justine Ouellet, participantes et membres de l’organisation depuis leur entrée au secondaire, prendront part à leur dernier colloque. «Chaque année, nous avons constaté l’évolution du colloque à travers la diversité et l’originalité des conférences. Nous cherchions toujours des éléments de nouveauté pour maintenir l’intérêt des élèves. En 2020, nous voulions faire sortir le colloque des murs du Collège, amener tout le monde à prendre l’air, à se dégourdir et à redécouvrir le centre-ville. Nous sommes convaincues que ce sera un événement original et couronné de succès. Nous sommes fières de cette nouvelle formule qui ouvre une autre dimension.»

Nous reconnaissons sur la photo les élèves membres du comité organisateur du colloque Santé-vous bien 2020 : Estelle D’Amours (5e secondaire), Alice Mailloux (4e secondaire), Justine Ouellet (5e secondaire), Marilou Caron (5e secondaire), Océanne Bérubé-Bouchard (5e secondaire), Mireille Bédard (5e secondaire) et Sarah Caron (4e secondaire).