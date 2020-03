Le député de Rimouski-Neigette demande plus de ressources à Immigration Canada

Le député fédéral de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas réclame davantage de ressources à Immigration Canada et la création d’un poste d’ombudsman pour traiter les ratés de ce système, comme son collègue le député Xavier Barsalou-Duval l’a affirmé à Radio-Canada.

«Vous nous avez entendu déplorer en janvier les lenteurs d’Immigration Canada. Loin de s’améliorer, cette situation entraine l’affluence de gens dans nos bureaux aux prises avec une bureaucratie qui semble patauger dans la mélasse», illustre M. Blanchette-Joncas.

Ainsi, le bureau de circonscription du député à Rimouski accueille chaque jour au moins un cas d’immigration qui progresse au ralenti. «Nous faisons tout ce qui est humainement possible pour aider ces gens, mais nous ne disposons pas de ressources pour nous occuper exclusivement des cas d’immigration. Nous en sommes rendus à nous demander ce que fait le gouvernement fédéral, ou plutôt ce qu’il ne fait pas. Manifestement, il n’y a pas suffisamment de personnel chez Immigration Canada pour répondre aux personnes de l’étranger, de plus en plus nombreuses à vouloir s’installer chez nous pour enrichir nos communautés.»

Le député fédéral de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques ajoute que bien que la région reçoive de plus en plus d’immigrants, notamment pour fréquenter les institutions d’enseignement ou se trouver un emploi, il n’y a toujours pas de bureau d’Immigration Canada desservant le secteur. «Les gens découragés que nous rencontrons nous rapportent qu’ils se butent à de l’attente interminable sur les lignes téléphoniques du ministère, sans réussir à obtenir de réponses à leurs nombreuses questions. De guerre lasse, ils aboutissent dans nos bureaux. Cela ne peut plus durer. Le gouvernement doit assumer ses responsabilités envers les aspirants citoyens! Comment expliquer à ces gens qu’on les courtise, entre autres pour pallier notre rareté de main-d’œuvre ou le vieillissement de notre population, et qu’une fois ici, nous leur imposions tellement de tracasseries sans répondre adéquatement à leurs questions?», remarque M. Blanchette-Joncas.

En accord à ce sujet avec le gouvernement Legault, Maxime Blanchette-Joncas en profite pour plaider pour que le Québec devienne maitre de son immigration. «Présentement, les gens qui arrivent chez nous traitent principalement avec Immigration Canada, mais ils doivent aussi répondre aux exigences du gouvernement québécois. Pourquoi multiplier les formalités, alors que Québec dispose de la compétence pour gérer tout cela?», souligne le député.