Le président du conseil exécutif national du Parti Québécois en visite à Rivière-du-Loup

Samedi le 29 février dernier, Dieudonné Ella Oyono, président du conseil exécutif national du Parti Québécois était en visite au Bas-Saint-Laurent. Après une rencontre citoyenne à Rimouski en compagnie du député Harold Lebel, M. Oyono s’est dirigé vers Rivière-du-Loup pour une activité militante qui s’est déroulée à la Microbrasserie Aux Fous Brassant.

Dans le cadre de cette rencontre, l’économiste de formation a discuté avec les militants à propos des nouvelles orientations du parti suite au congrès de refondation du parti survenu à l’automne dernier. M. Oyono a exprimé que son parti a désormais décidé de mettre de l’avant le projet d’accession à l’indépendance du Québec et que toutes les actions du Parti Québécois seraient désormais orientées vers l’objectif ultime du projet d’indépendance.

«Nous ne souhaitons pas gouverner une province, mais plutôt obtenir un pays indépendant», a déclaré Dieudonné Ella Oyono. Le président en a profité pour échanger également sur la course à la chefferie du parti dont la période de mise en candidature a débuté le 2 mars. Il est à noter que l’identité du nouveau chef sera connue le 19 juin prochain, et que quatre candidats ont officiellement manifesté leur intérêt à ce jour.

Suite à cette activité militante, M. Oyono s’est rendu au Cégep de Rivière-du-Loup afin de participer à l’évènement «À la découverte de l’Afrique». Le président qui est un Gabonais d’origine a pu parler de son parcours qui l’a mené du Gabon jusqu’au Québec il y a près de 20 ans. Celui-ci dit être tombé en amour avec son nouveau pays et souhaite maintenant en faire un pays indépendant. C’est d’ailleurs pourquoi il a commencé à militer au Parti Québécois en 2012.

Dieudonné Ella Oyono a particulièrement apprécié sa visite au Bas-Saint-Laurent et les nombreux échanges constructifs qui en ont découlé. Le président poursuivra donc une tournée québécoise dans les prochaines semaines. «Le conseil exécutif du Parti Québécois dans Rivière-du-Loup – Témiscouata sera très actif d’ici le 19 juin et souhaite offrir la possibilité à tous les candidats de la course à venir rencontrer les militants et les citoyens de la circonscription. À cet effet, le conseil exécutif invite la population à demeurer à l’affût des activités qui seront organisées dans les prochaines semaines dans le cadre de la course à la direction du Parti Québécois», a conclu Vincent Couture, président de l’exécutif de Rivière-du-Loup--Témiscouata.