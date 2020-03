Grande ouverture de la Braderie 2.0 d’Acti-Familles

Acti-Familles invite la population à la grande ouverture du deuxième local de sa Braderie 2.0 le mercredi 11 mars dès 16 h. Les modifications apportées permettront de mieux répondre aux besoins de la population et de maximiser les dons reçus. «Les dons sont en constante augmentation et l’équipe cherche à les revaloriser le plus possible», a souligné Jane Breton, directrice générale.

Acti-Familles a reçu une subvention de 12 000 $, soit 50 % du projet total, d’Économie sociale Bas-Saint-Laurent, pour l’aménagement du nouveau local visant à agrandir la surface de vente de la Braderie. Situé dans le même bâtiment, il sera orienté davantage vers les enfants, pour des vêtements mais aussi des couchettes, des jeux, etc. De plus, une joujouthèque sera disponible pour les familles dès l’ouverture de nouveau local. Acti-Familles remercie Économie sociale Bas-Saint-Laurent, la MRC de Témiscouata, ainsi que les bénévoles et entreprises qui ont contribué au succès de ce projet.

La Braderie d’Acti-Familles offre un service de friperie depuis 1996. Au fil du temps d’autres services se sont ajoutés comme le service de couture (réparations, projets sur mesures, cours, etc.). «Nous avons également un entrepôt de tissus ouvert aux gens qui désirent s’en procurer pour leurs projets personnels. Depuis peu de temps, nous offrons aussi des produits alimentaires déclassés et des produits divers, remis par des entreprises de la région, afin de supporter les familles qui utilisent nos services», a ajouté Mme Breton.

DES VÊTEMENTS À PRIX TRÈS ABORDABLE

La Braderie est une boutique de vêtements de qualité à prix très abordable pour toutes les familles où on retrouve aussi: jouets, vaisselle, articles utilitaires variés pour la maison. Les prix vont de 2 à 5 $ pour un vêtement, pour la plupart. Des machines industrielles ont été achetées pour laver les vêtements avant leur mise en vente.

En plus d’un prix extrêmement bas en temps régulier, la Braderie tient à chaque fin de saison une journée spéciale au cours de laquelle les gens peuvent se procurer un sac (modèle d’épicerie) plein de vêtements pour la somme d’un dollar. La Braderie fait aussi des dons dans les écoles, en hiver des bottes et des bas de laine, et à la maison d’hébergement L’Autre Toit du KRTB pour aider des personnes en difficulté.

Dans son rapport d’activités 2018-1019, Acti-Familles souligne que la Braderie a réalisé 5 339 transactions, vendu 16 545 articles pour des ventes de 49 799 $. La Braderie occupe tout le deuxième étage d’une ancienne école du quartier Sully à Pohénégamook.

Acti-Familles est un organisme à but non lucratif qui a comme mission de soutenir les parents en tant que premiers éducateurs de leur enfant et les accompagner dans l’enrichissement de leur expérience parentale. Il travaille également à améliorer les conditions de vie des familles.