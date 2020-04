La Fromagerie des Basques : une première entreprise certifiée Maillon dans les Basques

Le 26 février 2020, la direction de la Fromagerie des Basques, de Notre-Dame-des-Neiges, a participé à une formation Maillon en entreprise, offerte par l’approche citoyenne Maillon. C’est avec enthousiasme que les propriétaires de la Fromagerie des Basques ont répondu à l’invitation du comité Tricoté serré et du comité Intégration sociale et professionnelle de la démarche COSMOSS des Basques à devenir la première entreprise à offrir à ses employés la possibilité d’adhérer à l’approche Maillon.

Le comité formation Maillon en entreprise, composé de Sonia Marchand du CISSS Bas-Saint-Laurent, direction de la santé publique, Anny Ouellet, agente du service d’accueil, référence, conseil et accompagnement de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs et David Thériault, agent de projet – Maillon, est ainsi allé rencontrer l’équipe de la Fromagerie des Basques afin de leur présenter les outils Maillon et de les exposer à diverses situations auxquelles les employés pourraient être confrontés, dans le but d’élaborer avec eux sur les diverses façons d’utiliser les ressources à leurs dispositions, dans la communauté.

À la suite de cette rencontre, il a été convenu conjointement que tous les employés, actuels et futurs, de la Fromagerie des Basques recevraient un Répertoire des ressources Maillon. Des copies seront aussi disponibles dans les salles de pause de l’entreprise. «On veut une approche d’humain à humain et on désire que les employés puissent se soutenir entre eux avec les outils qui sont mis à leur disposition», souligne Vianney D’Amours, directeur des opérations à la Fromagerie des Basques.

Rappelons que l’approche citoyenne Maillon, implantée dans la MRC des Basques depuis 2011, vise à renforcer le tissu social de la communauté, en créant un réseau d’entraide et de solidarité autour des citoyens en situation de vulnérabilité. S’appuyant sur un Répertoire des ressources répertoriant l’ensemble des services offerts dans la MRC des Basques, la démarche vise à outiller adéquatement tous les citoyens afin qu’ils soient en mesure de connaitre l’offre de services des organisations du territoire et qu’ils puissent y référer les citoyens de leur entourage qui en auraient besoin.

Soulignons finalement que le déploiement du Maillon en entreprise est rendu possible grâce au soutien financier de COSMOSS et à l’engagement de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles / Notre-Dame-des-Neiges.

Vous souhaitez également devenir une entreprise certifiée Maillon? Contactez David Thériault, agent de projet Maillon, au 581-887-0769.