Si les derniers jours nous ont laissé un avant-gout du printemps avec des températures au-dessus de 0C, l'hiver a tôt fait de nous rappeler à l'ordre. Environnement Canada a diffusé un avertissement de tempête hivernale pour la journée de jeudi.

On annonce des précipitations de neige dès cette nuit, mais c'est véritablement jeudi après-midi que les pires conditions sont attendues. Selon Environnement Canada, il y aura de la neige parfois forte et de la poudrerie en après-midi. Il est question d'accumulation de 15 à 25 cm de neige voire plus de 35 centimètres sur certains secteurs du KRTB.

Les vents souffleront du nord-est de 30 km/h avec des rafales à 50km/h augmentant à 50km/h avec rafales à 70km/h en mi-journée. Le mercure devrait annoncer -3C. Toutefois, le refroidissement éolien devrait faire descendre nos thermomètres à -10C le matin et -15C en après-midi.

En après-midi, les autorités recommandent de restreindre au minimum les déplacements sur le réseau routier. Les automobilistes devront être prêts à composer avec des conditions routières changeantes qui se détériorent rapidement. La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte.