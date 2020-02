Jean-Louis Lévesque président d’honneur du 11e Relais pour la vie de Rivière-du-Loup

Le comité organisateur du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer (SCC) de Rivière-du-Loup a annoncé que la 11e présentation de l'évènement se fera sous la présidence d’honneur de Jean-Louis Lévesque, propriétaire de Produits alimentaires Le Vrac et aura lieu le 13 juin prochain au parc du Campus et de la Cité.

Cette année, l’organisation s’est tournée vers M. Lévesque car il est non seulement un acteur important dans la communauté louperivoise, mais également porteur d’espoir.

«La première fois où j’ai entendu parler de recherche pour le cancer c’était dans les années 70, à la télé en noir et blanc. 50 ans plus tard, le cancer me touche de près, de trop près. Comme la majorité des gens, j’avais des projets, des rêves, des objectifs et la maladie n’en faisait pas partie.»

«Mais si je suis ici aujourd’hui, c’est grâce à la recherche. La médecine a évolué et les traitements se sont perfectionnés. C’est pourquoi je joins ma voix, ma personne et mon temps comme Président d’honneur du 11e Relais pour la vie de Rivière-du-Loup afin d’amasser le plus de fonds possible pour que plus personne n’est peur du cancer», a souligné Jean-Louis Lévesque.

Depuis sa création, le Relais pour la vie de Rivière-du-Loup a amassé plus de 733 000$. Organisée par un comité bénévole dynamique, cette marche familiale de nuit vise à amasser des fonds pour donner espoir aux Québécoises et aux Québécois qu’il est possible de lutter contre tous les cancers et pour améliorer la vie des personnes touchées par la maladie.

On se sent souvent impuissant face à cette maladie qui touche tout le monde. Vous souhaitez vous impliquer? Vous souhaitez faire une différence positive ? Le comité organisateur, présidé par Nathalie Dubé directrice générale à la Coopérative funéraire des Eaux vives, est déjà à l’organisation de l’événement. Formez une équipe d’amis, de collègues, une équipe avec votre famille et venez vivre le Relais pour la vie le 13 juin prochain avec nous !



Pour informations : relaispourlavie.ca ou par courriel à [email protected] ou en appelant au 418-683-8666.