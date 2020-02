«Le don de sang, un geste d’une grande générosité humaine» - Sylvie Vignet, présidente d’honneur

La mairesse de la Ville de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, a accepté la présidence d’honneur de la collecte de sang des 25 et 26 février prochains à Rivière-du-Loup. À ce titre et également comme mairesse, elle invite les gens de toute la région à être présent, et généreux, en grand nombre.

«Le don de sang est une cause qui m’a toujours tenue à cœur. Je suis d’ailleurs moi-même donneuse depuis des années. C’est pourquoi j’ai accepté avec fierté, mais également avec conviction, la présidence d’honneur de la prochaine clinique mobile des 25 et 26 février, de 13 h 30 à 20 h à l’Hôtel Universel.»

Elle invite les citoyens à répondre nombreux à l’appel d’Héma-Québec, qui espère recueillir 225 dons de sang par jour. L’objectif est ambitieux, alors que l’intervalle entre les dons de sang vient d’être ajusté à la hausse pour les femmes, mais Mme Vignet souligne : «Je connais la générosité des gens de la région et suis assurée que nous saurons, ensemble, atteindre cet objectif et même le dépasser, alors que chaque don compte et sauve des vies. J’invite tout particulièrement les jeunes adultes à venir effectuer un premier don. Quelle belle façon de célébrer sa récente majorité que de contribuer concrètement à sauver une vie! J’espère aussi y croiser autant les habitués, les donneurs occasionnels que toute personne venant pour la première fois effectuer ce geste d’une grande solidarité humaine.»

Soulignons en terminant que la collecte locale est organisée par le Club Rotary de Rivière-du-Loup, en collaboration avec Info Dimanche.