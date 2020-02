Jumelage entre Rivière-du-Loup et Oregon City

Le mercredi 26 février à 19 h 30, la Société d’histoire et de généalogie tiendra sa prochaine conférence mensuelle è la Maison de la culture de Rivière-du-Loup. Le thème de la soirée en intéressera plus d’un : projet de jumelage municipal entre Rivière-du-Loup et Orgeon City. L’hôte de la soirée sera nul autre que le docteur Christian Allen Drouin.

L’idée de ce jumelage prend sa source autour du personnage louperivois Jean Baptiste McLoughlin (dit John, 1784-1857) lui-même issu de John McLoughlin et d’Angélique Fraser, fille de Malcolm Fraser.

Personnage plus grand que nature et administrateur en chef de la Compagnie de la Baie d’Hudson, il va développer un immense territoire situé entre le sud de l’Alaska et le nord de la Californie. Visionnaire, il fonde la ville d’Oregon City en 1829 et installe une colonie de Canadiens-français et leurs épouses métisses dans la vallée fertile de la rivière Willamette.

Le but de cette conférence est de rappeler l’œuvre majeure de McLoughlin et de proposer à la population louperivoise un projet de jumelage entre les villes de Rivière-du-Loup et d’Oregon City, villes qui possèdent, outre la présence du Dr McLoughlin sur leur territoire, de nombreuses similitudes culturelles, économiques et géographiques, éléments qui ne peuvent que favoriser un éventuel partenariat d’amitiés, d’échanges culturels et de relations d’affaires entre les deux communautés.