La Fondation Desjardins récompense des jeunes des Basques

La Fondation Desjardins a remis, par l’entremise de la Caisse Desjardins des Basques, 3 000 $ aux jeunes de l’école Sainte-Marie de St-Jean-de-Dieu afin qu’ils puissent réaliser la création d’un spectacle de cirque d’envergure. La Fondation a aussi remis 1 800 $ à l’école des Rayons de Soleil de Sainte-Françoise. Cette aide financière leur servira à défrayer une partie des coûts reliés à la mise sur pied d’une usine de jouets recyclés.

Les Prix #FondationDesjardins permettent aux intervenants des milieux scolaires et communautaires de réaliser un projet avec des jeunes de la maternelle, du primaire et du secondaire. Les 345 projets gagnants ont été déterminés par un vote des administrateurs et des employés du Mouvement Desjardins.

«C’est un bonheur de découvrir les projets qui ont été soumis. On peut sentir l’engagement et l’innovation de ces enseignants et intervenants qui apportent leur contribution au quotidien pour nos jeunes et qui leur permettent de se développer et de grandir. Ils sont extrêmement dévoués et nous aurions aimé pouvoir tous les soutenir», confie Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins.

Mise sur pied en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la réussite éducative des jeunes, notamment par l’octroi de bourses et de prix ainsi que par ses actions en partenariat avec des organismes reconnus.