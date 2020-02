Julie Lamer remporte le titre «Employeur engagé pour la réussite éducative»

Au terme de la 1ère présentation du concours «Mon boss c’est le meilleur», Julie Lamer, conseillère en développement et à la promotion touristique au CLD des Basques, a remporté le titre d’Employeur engagé pour la réussite éducative de la MRC des Basques.

C’est Élodie Caron qui a proposé la candidature de Julie Lamer dans le cadre de son emploi estival au bureau d’information touristique de Trois-Pistoles. Lancé en janvier dernier par les partenaires COSMOSS de la MRC des Basques, ce concours vise à mettre en valeur les bons coups des employeurs dans la réussite scolaire des étudiants qu’ils embauchent.

Julie Lamer, du CLD des Basques, a démontré qu’elle offrait des mesures de conciliation études-travail, notamment en adaptant les horaires aux périodes d’études. Lorsque la haute saison touristique est terminée, Julie permet à Élodie de travailler les samedis pour qu’elle puisse étudier le dimanche.

«Julie s’informe souvent de notre parcours scolaire, de nos stages, de nos engagements à l’école et nous encourage tout en nous donnant des conseils. Elle s’intéresse à ce qui nous passionne et nous pose des questions sur nos champs d’études pour en apprendre plus sur nos intérêts. Je crois que tous les autres étudiants qui travaillent avec moi seraient d’accord pour dire que Julie croit en nous et en nos capacités professionnelles et scolaires», a commenté Élodie Caron de Trois-Pistoles.

Deux étudiantes participantes au concours ont par ailleurs remporté un chèque-cadeau d’une valeur de 100 $ à dépenser dans les commerces de la région, valorisant ainsi l’achat local auprès des jeunes. Il s’agit de Stéphanie Raymond qui a proposé la candidature de Claudie Beaulieu la pharmacie Familiprix Claudie Beaulieu et Sophie Laplante à Trois-Pistoles.La deuxième étudiante à avoir gagné le certificat cadeau de 100$ est Claudia Pothier qui travaille au magasin Dans un jardin du Carrefour Rimouski.

Le concours Mon boss c’est le meilleur s’est tenu dans le cadre de la 15e édition des Journées de la persévérance scolaire (JPS) qui ont lieu du 17 au 21 février partout au Québec.