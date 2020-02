De nouvelles collaborations au Blogue citoyen

Le Blogue citoyen du Bas-du-Fleuve pourra compter sur de nouvelles blogueuses occasionnelles qui permettront de diversifier davantage les sujets abordés. Il s’agit de Stéphanie Jeanne Bouchard, Bérangère Furbacco et un collectif de personnes immigrantes de la région.

Ces personnes apporteront, à partir de leur vécu, leur réflexion, un point de vue citoyen sur différentes questions qui les interpellent. Il en est de même des collaborateurs réguliers qui contribuent depuis plusieurs années à l’enrichissement des débats citoyens : Éliane Vincent, Geneviève Malenfant, Pierre Lachaîne et Pierre Jobin.

Le Blogue citoyen existe depuis 10 ans, et il a été initié par Communications communautaires des Portages (CCDP), un organisme à but non lucratif, à l’origine de diverses initiatives dans le domaine des communications. Sur le site Web www.bloguecitoyen.info, un texte est publié à chaque semaine, et les internautes peuvent réagir en y ajoutant leurs commentaires.

Pour assurer la continuité du Blogue citoyen, CCDP peut compter sur la collaboration importante de Servlinks Communication et d’Info Dimanche. D’ailleurs sur le site web www.infodimanche.com, il est possible de suivre le lien vers le Blogue citoyen.