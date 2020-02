Projet de nouveau chalet d’accueil au Club Amiski

Le Club Amiski de Saint-Antonin déposera au cours des prochains jours une demande de financement pour un projet de nouveau chalet d’accueil évalué à environ 192 000$ en vue de la tenue des compétitions de ski de fond pour les Jeux du Québec en 2021.

Le président du Club Amiski, Daniel Talbot, se dit confiant en son dossier. Il peut d’ailleurs compter sur l’appui financier de la Municipalité de Saint-Antonin, de la MRC de Rivière-du0Loup et d’entreprises privées. La demande de financement sera effectuée dans le cadre du programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

«Nous y allons selon nos besoins, on ne veut surtout pas d’un éléphant blanc après les Jeux. Un bâtiment comme celui-là vient aussi avec des frais fixes, et il faut se développer avec intelligence», a commenté M. Talbot.

Le Club Amiski a connu une augmentation de fréquentation notable au cours des dernières années, telle que la capacité du chalet est dépassée. Deux roulottes adjacentes ont dû être installées en raison du manque d’espace. «Si notre projet est accepté, c’est certain que ce n’est pas un luxe, c’est un besoin nécessaire et notre chalet d’accueil est vétuste», ajoute le président du Club Amiski. Ce dernier ne se voit pas recevoir les Jeux du Québec en 2021 sans services sanitaires de base, que ce soit pour les athlètes, les officiels et les gens qui travailleront sur le terrain. Il souligne que le chalet d’accueil actuel n’est pas relié à l’eau courante et que les utilisateurs doivent se rendre dans des toilettes chimiques.

Une rencontre avec le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, a eu lieu le 17 février, et les responsables du Club Amiski s’attendent à avoir une réponse au printemps.

Depuis quatre ans, le Club Amiski offre des cours à son école de ski les weekends pour les jeunes et pour les adultes, pendant que les enfants s’entrainent. Il a aussi accueilli des compétitions d’envergure régionale et provinciale le 26 janvier et le 2 février. Le plateau de compétition utilisé sera le même qui servira également pour les Jeux du Québec 2021. L’équipe sera donc fin prête à l’utiliser le moment venu.

Par ailleurs, le 29 février, le Club Amiski tiendra sa journée familiale Skifest. Diverses activités pour toute la famille s’y dérouleront, dont un défi relais parents-enfants dès 10 h (inscriptions à 9 h 30), du ski et de la raquette libre, une randonnée populaire à 13 h 30 à partir du refuge Pattes d’Ours, un cours de ski de patin gratuit et la visite de la mascotte des Jeux du Québec Lou vers 15 h.