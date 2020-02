Le Festival Grimpe en Ville les 15, 16 et 17 février

Pour une septième année, le Festival Grimpe en Ville est de retour sur les parois glacées du parc des Chutes de Rivière-du-Loup. Cet évènement d’escalade de glace attire chaque année des grimpeurs de tous les niveaux et se déroulera les 15, 15 et 16 février.

Plusieurs activités hivernales seront proposées tant pour les grimpeurs que pour le public et la famille en général. Il s’agit du seul festival du genre à se tenir au Québec. Toutes les activités ouvertes à la population seront gratuites.

14 FÉVRIER

Le 14 février, André Laperrière présentera sa conférence «Mémoires de grimpeur. mémoires d'aventurier, mémoires d'explorateur» à la Maison de la Culture de Rivière-du-Loup, au 67, rue du Rocher, dès 20 h. Cette présentation est gratuite et s’adresse autant au grand public qu’aux grimpeurs.

15 FÉVRIER

Au Parc des Chutes, l’animation sera du côté de la paroi pour l’escalade et du côté de l’espace festif. Sur la paroi, les grimpeurs pourront «briser la glace» dès 7 h et des ateliers de perfectionnement seront organisés pour les grimpeurs. Des frais d'inscription de 10 $ sont exigés. Pour les futurs jeunes grimpeurs et la famille, l’espace festif propose gratuitement une mini-tyrolienne ainsi que la montagne de glace sculptée pour l’occasion (pour enfants de 3 à 9 ans, entre 10 h et 14 h). Musique d’ambiance et bouillon réconfortant seront au rendez-vous, non loin des représentants en équipement d’escalade. Les bénévoles du comité Grimpe en Ville se feront un plaisir d'accueillir les visiteurs en grand nombre.

16 FÉVRIER

Avec un succès grandissant chaque année, une journée de découverte-initiation de l’escalade sur glace sera offerte pour les néophytes (plus de 16 ans) entre 10 h et 15 h. Encadrée par les moniteurs brevetés du comité Grimpe en Ville, cette journée se déroulera sous la formule d’essais avec équipement fourni. L’inscription en ligne est gratuite, mais obligatoire puisque les places sont limitées. Toute l'information est disponible au grimpeenville.org