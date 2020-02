Les 26 et 27 février prochains auront lieu «Les Journées agricoles du Groupe Pousse-Vert» au Centre des loisirs Place St-Georges à Cacouna. Cet événement qui se tient sur deux jours est organisé par le Groupe Pousse-Vert. L’activité tenue dans deux salles adjacentes regroupera dix-huit conférenciers et touchera divers domaines du secteur agricole.

Quatre thèmes seront abordés. On débutera avec la production de la pomme de terre, des impacts des changements climatiques sur la culture, du partage de résultats de recherche en production de semences et de techniques de protection des sols.

Ensuite, on abordera la production de petits fruits, les techniques entourant leur production, l’adaptation aux changements climatiques, l’irrigation et la fertigation.

Troisièmement, les allocutions porteront sur la productivité dans les grandes cultures et les actions possibles à poser face aux changements climatiques.

Enfin, il sera question de pratiques de gestion d’entreprises agricoles, de leur rentabilité et de l’impact économique des changements de pratiques liés à l’adaptation au climat.

À la fin de chaque journée, producteurs, intervenants et collaborateurs sont invités à une activité de réseautage et d’échange dans le cadre d’un coquetel mettant en vedette des produits locaux.

Depuis 1998, le Groupe Pousse-Vert offre des services-conseils et d’accompagnement personnalisés aux entreprises agricoles du KRTB, de la Gaspésie, du Saguenay et de la Côte-Nord. Aujourd’hui, une équipe de 8 professionnels de l’agronomie et de la gestion agricole offre des services à plus de 200 entreprises. Le Groupe Pousse-Vert accompagne les entreprises dans leur stratégie pour faire face aux changements climatiques par la réalisation de diagnostics précis dans divers aspects de la production.