Dernière ligne droite pour s’inscrire au programme Emplois d’été Canada

Le député fédéral de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, rappelle aux organisations qui souhaitent s’y inscrire qu’il reste à peine dix jours pour soumettre une candidature au programme Emplois d’été Canada (EEC) et ainsi favoriser l’expérience du marché du travail pour des centaines de jeunes âgés de 15 à 30 ans.

Les postulants doivent remplir le formulaire en ligne sur le site d’Emplois d’été Canada, à l’adresse https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada.html. Il faudra patienter quelques semaines avant de connaître les projets retenus pour un soutien financier.

En 2018, les 620 000 $ versés par le programme Emplois d’été Canada ont créé 245 emplois pour des jeunes dans près de 200 organisations, entre autres des municipalités, organismes à but non lucratif, commerces et établissements touristiques.