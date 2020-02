Saint-Antonin dévoile les plans du nouveau centre sportif

Le projet de centre sportif et de patinoire couverte à Saint-Antonin, évalué à près de 4 M$, a été présenté à la population lors d’une assemblée publique qui se déroulait le 12 février au Centre Réjean-Malenfant. Le financement fourni par la Municipalité se chiffre à 750 000$, dont une mise de fonds de 150 000 $ et un emprunt de 600 000 $ sur 15 ans. Il représente donc une hausse de taxes de 21,25 $ par année pour une propriété de 150 000$.

La construction de ce centre sportif à la structure moderne composée de bois, de verre et d’acier comprend aussi la démolition du bâtiment actuel, qui est désuet et ne répond plus aux normes, selon la Municipalité. Il permettra de consolider les évènements majeurs à Saint-Antonin, comme le Festival country et la Super Démolition, en plus d’offrir une salle de location plus adaptée aux besoins des citoyens, d'après le directeur du service des loisirs, Stéphane Bourassa.

Pour ce projet global de près de 4 M$, la construction du bâtiment du centre sportif est évaluée à 2 M$, tandis que le toit pour la patinoire représente un investissement de 1,1 M$. En ajoutant les honoraires professionnels, les imprévus, les équipements, on en arrive à un cout total de 3,9 M$.

La Municipalité de Saint-Antonin a déposé une demande de financement dans le programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, qui divise les couts en trois tiers de 1,3 M$ chacun entre les paliers fédéral, provincial et municipal. Elle devrait d’ailleurs avoir une réponse à l’automne 2020.

Le financement local totalise 750 000 $, dont une mise de fonds de 150 000 $ et un emprunt de 600 000 $ sur 15 ans de la part de la Municipalité. Ce montant représente une hausse de 0,0145 $ par tranche de 100 $ d’évaluation, soit une augmentation de taxes de 21,25 $ par année pour une propriété d’une valeur de 150 000 $. La Corporation du centre sportif y participera avec un don de 200 000 $, récolté lors de la Super démolition annuelle qui sert d'évènement de financement majeur et la proportion provenant d'une levée de fonds auprès de commanditaires et de la communauté s’élève à 400 000 $.

La construction d’un nouveau centre sportif à Saint-Antonin s’inscrit en continuité avec les derniers investissements qui ont été réalisés pour les loisirs, notamment le remplacement des bandes de la patinoire et de sa surface, l’inauguration des jeux d’eau, l’installation d’une nouvelle infrastructure pour le terrain de balle molle, et la présence des estrades Berger. L’équipe des loisirs s’est aussi inspirée des installations du centre des loisirs de Saint-Germain-de-Grantham et de sa patinoire couverte pour l’élaboration du projet.

Si tout se déroule comme prévu concernant la réponse de la subvention, la recherche de financement et la rédaction des plans et devis, la construction de ce nouveau centre sportif devrait débuter à l’été ou à l’automne 2021.

