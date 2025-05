Traverse : Amélie Dionne invitée à s’expliquer en séance extraordinaire 

L’Association du cancer de l’Est du Québec offrira les services de vente et d’ajustement de prothèses mammaires, de vente de vêtements adaptés et de prêt de prothèses capillaires de Chez Martine à Sept-Îles et Matane de façon sporadique comme elle le fait déjà à Baie-Comeau depuis l’automne dernier. La clientèle de Rivière-du-Loup, de la Matapédia ...