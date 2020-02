Nouveau centre sportif : un projet majeur pour Saint-Antonin

La Municipalité de Saint-Antonin a franchi un pas de plus afin de démolir le centre sportif actuel, situé sur la rue Pelletier, pour en construire un neuf et ajouter un toit sur la patinoire. En décembre dernier, une résolution permettant de présenter un projet de nouveau centre sportif dans le cadre du programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a été adoptée.

«On veut démolir le bâtiment actuel parce qu’il est désuet et ne répond plus aux normes. Ça coute moins cher de mettre la pelle dedans (…) Ça fait environ un an qu’on se prépare pour cela, donc quand le programme d’aide financière est sorti en novembre, on était prêt à déposer notre projet», explique le maire de Saint-Antonin, Michel Nadeau.

La nouvelle construction est évaluée à environ 4 M$ et le programme d’aide financière permettrait de diviser les couts en trois tiers avec le gouvernement provincial, le fédéral et la municipalité. Le Comité du centre sportif est également prêt à mettre la main à la pâte pour aider d’une manière importante à financer la partie municipale.

«C’est un projet et un investissement qui sont très majeurs pour Saint-Antonin. Le financement à 66% des deux paliers de gouvernement permet de réduire notre partie à payer, et tout le monde est gagnant»», ajoute M. Nadeau.

Le mercredi 12 février à 19 h, le projet de construction du nouveau centre sportif sera présenté à la population au Centre Réjean-Malenfant de Saint-Antonin lors d’une réunion publique. Les détails du financement et les croquis seront dévoilés à ce moment.

UN SECTEUR EN DÉVELOPPEMENT

La construction d’un nouveau centre sportif dans cette municipalité s’inscrit en continuité avec les derniers investissements qui ont été réalisés pour les loisirs, notamment le remplacement des bandes de la patinoire et de la surface, l’inauguration des jeux d’eau, l’installation d’une nouvelle infrastructure pour le terrain de balle molle, et la présence des estrades Berger. Il s’agit d’un secteur qui fourmille d’activités, situé en plein cœur du village.

«On reçoit les enfants des écoles, les services de garde, on a les matchs intra-municipalités. Mercredi, on s’en va jouer à Saint-Arsène. Maintenant, ils ont un beau centre des loisirs. (…) Il y a des belles chambres des joueurs, c’est vaste, grand et propre, au gout du jour. On se base un peu sur ça. C’est rendu à notre tour de faire ça», estime le directeur du service des loisirs de Saint-Antonin, Stéphane Bourassa.

Le Comité du centre sportif est le regroupement qui est derrière l’organisation de la Super démolition à Saint-Antonin depuis plusieurs années. Les revenus de cet évènement sont régulièrement réinvestis les infrastructures sportives destinées aux jeunes de Saint-Antonin. Le prochain projet d’envergure pour le comité est la construction du nouveau centre sportif, et il est prêt à y contribuer financièrement. «En 2015, 57 000$ ont été mis sur les bandes de la patinoire», donne en exemple M. Bourassa. L’équipe des loisirs s’est aussi inspirée des installations du centre des loisirs de Saint-Germain-de-Grantham et de sa patinoire couverte pour l’élaboration du projet.