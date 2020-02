Important projet de condos haut de gamme à Rivière-du-Loup

Le paysage immobilier louperivois pourrait s’enrichir de quatre nouvelles tours à condos au cours des prochaines années. Des promoteurs locaux, Jonathan Pelletier et Julien Miville, travaillent actuellement sur un projet d’envergure qui serait réalisé sur un large terrain au nord de la rue Beaubien.

L’investissement, qui n’a pas encore été chiffré, permettra à terme la construction d’un ensemble résidentiel composé de quatre bâtiments de 23 unités chacun, érigés par phase, totalisant 92 logements de différentes grandeurs. Des penthouses seraient également proposés.

«Les derniers condos plus haut de gamme qui se sont construits à Rivière-du-Loup datent de 1989. Il y a une clientèle pour ce type de logements, que ce soit par exemple des professionnels qui travaillent beaucoup ou des jeunes retraités qui ne passent pas l’hiver au Québec et qui ne veulent pas avoir le casse-tête de l’entretien», a expliqué Jonathan Pelletier, mardi.

Le projet immobilier serait divisé en quatre phases. Il a été présenté à la population lundi soir dans le cadre d’une consultation publique et il a été bien accueilli par la mairesse Sylvie Vignet, de même que par les membres du conseil municipal.

«Nous avons aussi rencontré tous les résidents du secteur et les commentaires sont positifs. On a eu une belle réception et on nous a encouragés», a ajouté le promoteur.

Si certaines inquiétudes peuvent tout de même être avancées quant à l’obstruction visuelle ou à la densité du trafic dans le secteur de la rue Beaubien, M. Pelletier se fait rassurant. «Nous avons beaucoup investi avec des firmes d’urbanisme, d’ingénieurs et d’architectes afin d’optimiser le projet pour qu’il s’intègre bien et qu’il soit optimal», a-t-il expliqué, précisant que le cap rocheux situé au nord de la rue Beaubien, de même que les arbres qu’on y retrouve, seront conservés et cacheront les grandes structures de ce côté.

Si tout se passe pour le mieux, que les soumissions sont intéressantes et que la prévente se déroule bien, les premiers travaux pourraient être réalisés à l’automne 2020.