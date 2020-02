Une nouvelle plateforme d’inscription en ligne pour les loisirs à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup s’est dotée d’une nouvelle plateforme d’inscription en ligne, Qidigo. Simple et conviviale, elle présente de nombreux avantages à la fois pour les familles qui s’y inscrivent que les clubs et associations qui l’utilisent. Accessible dès maintenant pour la création de comptes, toutes les inscriptions s’y transigeront à compter du 13 février prochain.

L’accès au nouveau portail s’effectue de la même façon qu’actuellement, c’est-à-dire via le lien Mes loisirs en ligne sous la rubrique «Services en ligne» du VilleRDL.ca. Les utilisateurs noteront que l’interface est simple d’utilisation et plus rapide également, alors qu’il n’est plus nécessaire d’attendre l’approbation d’un nouveau compte par un gestionnaire. En plus de l’inscription traditionnelle, avec courriel et mot de passe, il est possible de se connecter via un compte Google ou Facebook, pour ceux qui préfèrent lier leurs diverses plateformes. Finalement, le site est facilement accessible en version mobile, pour une utilisation partout en temps réel, cellulaire ou tablette à la main.

Du côté des clubs et associations, la nouvelle plateforme offre par ailleurs plus de latitude, notamment en termes d’opérations, de suivis et d’options de paiements, ce qui facilitera la tâche des bénévoles et employés. Ils bénéficieront également de plus d’autonomie dans la gestion de leurs groupes et clientèles, ce qui était un élément fort attendu.

Dès le jeudi 13 février, l’ensemble des opérations d’inscriptions en ligne auront lieu sur la nouvelle plateforme. Pour consulter les activités d’une organisation, il faudra, la première fois, utiliser le lien direct vers sa page Qidigo, via Mes loisirs en ligne ou tel que diffusé par l’organisation elle-même. Les habitués noteront d’ailleurs que la procédure demeure assez similaire.

Pour leur part, les comptes de l’ancien logiciel demeureront accessibles pendant une période de transition, afin que tous puissent y récupérer d’ici avril les copies de factures ou reçus qu’ils désirent conserver. Au terme de la période de transition, l’ensemble des données des usagers sur l’ancienne plateforme seront détruites. L’inscription aux activités offertes par les clubs et associations se fera par carte de crédit uniquement, comme c’est le cas dans la plateforme actuelle. D’autres options pourraient s’ajouter éventuellement, mais d’ici là, les citoyens ne possédant pas de carte de crédit peuvent tout de même s’inscrire aux activités, en utilisant simplement une carte de crédit prépayée. Par ailleurs, les ententes de paiement qui ont actuellement cours entre des organisations et leurs membres demeurent actives. Les personnes concernées recevront leurs factures comme à l’habitude au moment de l’honorer, jusqu’au terme de l’entente en vigueur.