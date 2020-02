Colloque en sécurité civile de l’Association des Pompiers de l’Est-du-Québec

Ce 1er février à la nouvelle caserne des pompiers à St-Louis du Ha! Ha! a eu lieu le colloque en sécurité civile. Faire partie de la vision stratégique dans le but de tendre à une même rapidité d’intervention, les municipalités agissent comme maitres d’œuvre à la gestion des services de sécurité incendie et à la gestion quotidienne des ressources directement affectées.

Depuis maintenant 5 ans, l’Association des Pompiers de l’Est-du-Québec conjointement avec le ministère de la Sécurité publique du Québec a donné ce rendez-vous annuel en sécurité civile. Le programme présenté était la tenue et encadrement d'exercices en situation d'urgence donné par un formateur accrédité par le ministère de la Sécurité publique du Québec.

Une belle brochette de participants en provenance de Sainte-Luce, Saint-Antonin, Saint-Honoré-de-Témiscouata, Saint-Pierre-de-Lamy, Packington, Saint-Marc-du-Lac-Long, Saint-Eusèbe, Saint-Mathieu-de-Rioux, Témiscouata-sur-le-Lac, Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Dégelis, Rivière-Bleue, Lejeune et Saint-Louis du Ha! Ha! se sont réunis à titre de directeurs des services incendies, coordonnateurs des mesures d’urgence, maires, préventionnistes et conseillers municipaux pour un exercice de table pour valider l’exécution d’un plan particulier d’intervention, les procédures de mise sous tension et d’alerte, la chaine de communication, le leadership du coordonnateur et plus encore.

Étant sensible aux contraintes budgétaires, l’APEQ a invité tout le Bas-Saint-Laurent en misant sur la proximité, la visibilité et l’accessibilité des intervenants qui connaissent la région, ses besoins et sa réalité. L'APEQ souhaite vous rappeler que cette journée d’atelier en sécurité civile a pour but de donner des solutions variées et adaptées à chacune des réalités de nos communautés.

Le maire ou son représentant, les pompiers, le réseau de la santé, les policiers avons tous un rôle à jouer en situation de crises. Cela dit L’Association des Pompiers de l’Est-du-Québec est en quelque sorte le miroir avec lequel les membres reflètent l’organisation comme étant une ressource incontournable pour la réalisation d’un tel évènement!, se dit vice-président Formation de l'APEQ et préventionniste.

Notons également que la présence de Pascal Tardif de la Direction régionale du ministère de la Sécurité publique a été appréciée de tous.