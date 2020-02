Comment obtenir un prêt sans enquête de crédit

Cela peut en surprendre certains, mais saviez-vous que malgré un mauvais crédit, vous pouvez tout de même faire une demande de prêt sans enquête de crédit? C'est vrai! Bien qu'un prêt traditionnel auprès d'une institution financière traditionnelle risque d'être plus compliqué, emprunter en ligne auprès d'un prêteur sûr s’avère une toute autre histoire.

Si vous êtes dans une situation financière difficile et que vous avez besoin d'aide pour vous en sortir, jetez un coup d'œil à la possibilité de faire une demande de prêt sans vérification de crédit. Cela pourrait bien être votre petit miracle!

D'abord et avant tout, avez-vous vraiment vérifié si vous êtes admissible à un prêt bancaire? Parfois, certaines situations peuvent sembler pires qu'elles ne le sont en réalité et il est donc possible que votre demande ne soit pas refusée. N'oubliez pas que les prêts d'argent en ligne sans vérification de crédit sont souvent assortis de taux d'intérêt élevés, de conditions strictes et de délais de remboursement très courts. Si vous pouvez vous qualifier pour un prêt bancaire régulier, il devrait rester votre premier choix.

De plus, il existe de nombreuses applications mobiles et des sites Web en ligne qui vous permettent maintenant de vérifier votre pointage de crédit par vous-même, sans affecter votre pointage en soi. Ça ne vous fera pas de tort d'y jeter un œil, n’est-ce pas?

CONNAISSEZ VOTRE POINTAGE DE CRÉDIT

Il n'est pas nécessaire d'avoir une « mauvaise » cote de crédit pour avoir de la difficulté à obtenir un prêt d'une institution bancaire traditionnelle. Si vous avez un « dossier de crédit médiocre », ou si vous avez peu ou pas d'antécédents de crédit, il peut être pratiquement impossible d'être accepté pour un prêt bancaire! Dans de tels cas, un prêt en ligne sans vérification de crédit pourrait constituer une meilleure option pour vous. Un prêteur en ligne sûr n'a pas besoin de se référer à vos antécédents financiers pour émettre votre prêt.

D'une façon ou d'une autre, que vous ayez une mauvaise cote ou aucun antécédent de crédit, il est très important de savoir où vous en êtes. Non seulement cela vous aidera à vous situer lors des discussions et des négociations avec les prêteurs éventuels, mais la connaissance de votre pointage vous indiquera également si vous êtes admissible à un prêt bancaire ordinaire. Un prêt bancaire ordinaire offre de meilleurs taux d'intérêt, de meilleures conditions et des délais de paiement plus longs. En d'autres termes, vous économisez généralement de l'argent en optant pour la banque (lorsque cette dernière est une possibilité, bien sûr).

Regardons les chiffres. En termes de crédit, votre pointage peut généralement varier entre 300 et 850. Lorsqu'il s'agit de demander un prêt, tout ce qui se situe en dessous de 669 est considéré comme acceptable, médiocre ou mauvais. Tout ce qui est supérieur à 700 varie de bon à excellent. Selon votre pointage de crédit, vous pourriez chercher un établissement de crédit qui n'exige pas de vérification.

CONTACTEZ UNE BANQUE OU UN PRÊTEUR

Vous avez un besoin important d'un prêt, mais vous avez une mauvaise cote de crédit ou vous n'avez pas d'antécédents de crédit? Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez contacter une institution financière ou un prêteur vous-même directement si vous voulez prouver votre responsabilité financière par d'autres moyens, comme votre emploi ou votre revenu actuel.

Aujourd'hui, de plus en plus de prêteurs à travers le Québec sont prêts à utiliser d'autres moyens et données pour évaluer le risque que vous représentez en tant qu'emprunteur. La plupart de ces informations, comme l'emploi et le revenu par exemple, ne sont pas indiquées dans votre dossier de crédit. En examinant plutôt votre dossier globalement, les prêteurs qui n'appliquent pas un processus complet de vérification de crédit sont plus disposés à considérer votre demande de prêt.

En choisissant de demander un prêt à un prêteur en ligne sécurisé, vous augmentez vos chances d'obtenir un prêt, surtout si vous avez un mauvais dossier de crédit. En connaissant votre pointage de crédit, vous pouvez mieux trouver des prêteurs qui tiennent compte de différents facteurs, notamment votre ratio d'endettement par rapport au revenu ainsi que vos antécédents de paiement. En trouvant le prêteur qui répond le mieux à vos besoins, vous pourrez obtenir de meilleurs taux et conditions pour votre prêt.

Si vous souhaitez savoir quels facteurs les divers prêteurs prennent en considération, vous pouvez vous renseigner en ligne afin de déterminer quels éléments jouent un rôle dans le processus décisionnel. Cela vous donnera une meilleure idée s'ils tiennent compte de la cote de crédit ou non et si vous serez en mesure d'obtenir un prêt sans enquête de crédit.