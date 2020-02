Un projet Voisins Solidaires au Témiscouata

Afin de déployer le projet Voisins Solidaires au Témiscouata, le Centre d’action bénévole Région Témis annonce l’octroi d’une subvention du gouvernement du Québec d’un montant maximum de 59 511 $, grâce au programme Québec Ami des Aînés (QADA).

Ce programme soutient financièrement des organismes sans but lucratif pour des projets qui contribuent à adapter les milieux de vie aux réalités des personnes ainées, en vue de leur permettre de rester chez elles, dans leur communauté, dans des environnements sains, sécuritaires et accueillants.

Voisins Solidaires est un projet qui vise à développer la vie communautaire dans les municipalités par des actions concrètes qui favorisent les échanges entre voisins. La force de ce projet est de rassembler les différents partenaires, comités, organismes et municipalités pour ensemble aller encore plus loin dans l’entraide. Le projet nous permet d’agir sur la qualité de vie des ainés. Il contribue au vieillir chez soi en santé et en sécurité. Il permet aussi de redorer l’image des ainés et de faire tomber les préjugés. Il permet d’impliquer toute la population à prendre soin de nos ainés dans une vision positive du voisinage. Prendre soin de ses voisins, c’est assurer une sécurité en permanence dans notre quartier.

Le Centre d’action bénévole Région Témis assurera le lien entre les différentes ressources, apportera des outils et s’impliquera dans les étapes de réalisation. L’embauche d’une ressource pour une durée de deux ans permettra ce soutien et permettra aussi de former des ambassadeurs en vue de la pérennité du projet.