Le Bas-Saint-Laurent se mobilise pour le Mois de l’histoire des Noirs

Pour une première fois, les acteurs en immigration des huit MRC de la région du Bas-Saint-Laurent ont collaboré ensemble en réponse à l’invitation du Cabaret de la diversité, dans le but de se doter d’une programmation régionale conjointe soulignant le Mois de l’histoire des Noirs sur le thème régional «Des histoires qui se rencontrent».

Dans chacune des MRC de la région, diverses activités pour tous les âges seront proposées à la population tout au long du mois de février. Ces activités constituent des lieux de convergence et de dialogue favorisant la rencontre et les discussions. Toute la population bas-laurentienne est conviée à prendre part aux célébrations et aux activités qui soulignent l’apport des communautés noires à la société québécoise.

«Depuis 2006, février est proclamé le Mois de l’histoire des Noirs. C’est une occasion privilégiée de réitérer l’importance de la contribution des Québécois issus des communautés noires à l’histoire du Québec, à son développement économique et culturel. Le Mois de l’histoire des Noirs permet de nous remémorer l’enracinement de ces personnes établies au Québec depuis plusieurs siècles, et de souligner leur engagement à faire du Québec une société encore plus accueillante et plus ouverte. Je vous invite à participer en grand nombre aux diverses activités organisées sur le territoire des huit MRC du Bas-Saint-Laurent», a commenté Simon Jolin-Barrette, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Voici la programmation des activités pour les MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Les Basques et Témiscouata :

MRC Kamouraska

6 février : Projection du film « Kenbe la - Jusqu’à la victoire » de Will Prosper, suivie d’une discussion en présence du réalisateur.

Exposition de livres à la librairie l’Option de La Pocatière tout au long du mois de février.

MRC Rivière-Du-Loup

3 février : Projection du film « Kenbe la - Jusqu’à la victoire » de Will Prosper, suivie d’une discussion en présence du réalisateur. Organisé par Projections Cinédit.

29 février : Soirée partage sur le thème de l’Afrique équatoriale francophone : «À la découverte de l’Afrique» (ateliers de percussions et de danse. Souper, spectacle, conte et jam musical).

Exposition de livres dans les bibliothèques municipales et librairies.

Exposition photos « D’ici et d’ailleurs à Rivière-du-Loup » à la Bibliothèque Françoise-Bédard. À voir tout le mois de février.

Mise en lumière de l’importance de ce mois par le biais de médias sociaux (histoire, communautés, références web, livres, vidéos, personnalités)

MRC Témiscouata

21 février : Atelier de danse africaine et cocktail et discussion avec une citoyenne d’origine africaine.

25 février : Projection du film « Autrement d’ici » de Lenine Nankassa Boucal, suivie d’une discussion en présence du réalisateur.

Exposition de livres dans les bibliothèques tout au long du mois de février

MRC Les Basques