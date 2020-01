Bientôt un jeu d’évasion à Rivière-du-Loup

Les nombreux amateurs de jeux d’évasion de la région n'auront bientôt plus à se déplacer à Québec ou ailleurs afin de vivre des émotions fortes. Rosemarie Boulet, une véritable mordue de cette activité, souhaite ouvrir un espace appelé «La Pièce - Jeux d'évasion», au centre-ville de Rivière-du-Loup, au printemps 2020.

Le concept est simple, mais la tâche complexe : trouver des indices et résoudre des énigmes pour s’évader d’une pièce thématique dans un délai imparti. Comment? Grâce au travail d’équipe et à la communication avec ses amis, ses collègues ou ses proches. Le résultat? Du plaisir à l’état pur.

«Je suis vraiment une adepte depuis plusieurs années. Quand j’ai une journée de congé, il n’est pas rare que je fasse un road trip à Québec pour aller m’amuser», explique l’entrepreneure, diplômée du programme Techniques de gestion et intervention en loisir du Cégep de Rivière-du-Loup, en riant.

Il faut dire que les jeux d’évasion, c’est un peu une histoire de famille chez les Boulet. Le frère de Rosemarie, Jean-Maxime, est le directeur général de «La Société – Jeux d’évasion» de Rimouski. Ils ont eu ensemble la piqûre dès leur première expérience. Aujourd’hui, ils s’amusent dans l’envers du décor, littéralement, et partagent avec bonheur leur amour pour cette activité immersive et accessible.

«Depuis la fin de mes études, j’ai toujours voulu m’impliquer dans le milieu, puisque j’adore ça. J’ai commencé à créer des jeux pour Rimouski, puis j’ai décidé de me lancer à Rivière-du-Loup, une ville très dynamique côté loisirs, raconte Rosemarie. Mon frère est mon mentor. Les deux entreprises seront complémentaires et permettront de bien servir les passionnés de l’Est-du-Québec.»

Le concept des jeux d’évasion est en pleine effervescence partout sur la planète et il a aussi fait ses preuves en province. À Québec, par exemple, neuf entreprises offrent la possibilité de vivre une telle expérience sous différentes formules. Les thèmes originaux, les énigmes bien pensées et les courses contre-la-montre mettent les participants de tous les âges au défi, stimulent leurs sens et réussissent même à convaincre les plus récalcitrants.

«Parfois, les gens se présentent et ils ne croient pas vraiment aimer ça, mais ils se font prendre au jeu et ils en sortent avec un grand sourire. Que l’évasion soit réussie ou non, tout le monde a du plaisir. Les participants sont immergés dans l’histoire, ils s’encouragent et ils créent des liens. C’est vraiment pour tout le monde», poursuit la femme de 26 ans, précisant que son entreprise offrira également des services mobiles grâce à des parcours de coffres et des remorques de jeux d’évasion. «L’idéal pour les partys de famille ou d’entreprise», image-t-elle.

CAMPAGNE DE SOCIOFINANCEMENT

Pour réaliser son rêve, Rosemarie Boulet a toutefois besoin de l’aide du public. Une campagne de sociofinancement a été créée sur la plateforme La Ruche. L’objectif est de 50 000 $. Si la somme est atteinte, le projet obtiendra également l’appui du «Fonds Mille et UN pour la jeunesse» qui a accepté, à la suite d’un processus d’approbation, de doubler la mise. L’argent permettra la location du local, l’aménagement des lieux et d’un premier jeu d’évasion, l’achat d’une remorque et l’acquisition d’un système de surveillance audiovisuel, indispensable au déroulement de l’activité.

«C’est ambitieux, mais je suis confiante d’y arriver. Il y a une belle opportunité pour un projet comme La Pièce à Rivière-du-Loup. Avec les services mobiles, nous voulons aussi desservir tout le KRTB», poursuit Rosemarie, précisant qu’elle souhaite offrir un produit de qualité, loin de la demi-mesure.

Au moment d’écrire ces lignes, mercredi, la campagne avait déjà récolté plus de 10 500 $, soit 21 % de l’objectif fixé.