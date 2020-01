Six postes de conseillers ouverts aux candidatures à Saint-Paul-de-la-Croix

Les postes de conseillers aux sièges numéros 1 à 6 à Saint-Paul-de-la-Croix sont désormais ouverts aux candidatures, en ce 24 janvier. Les personnes intéressées à se présenter à l’un d'eux doivent produire leur déclaration de candidature au bureau de la présidente d’élection, du 24 janvier au 7 février.

Si plus d’un candidat se présente au même poste, un scrutin sera tenu le 8 mars de 10 h à 20 h et un vote par anticipation aura lieu le 1er mars de 12 h à 20 h. Il est possible de joindre la présidente d’élection, Hélène Malenfant, au 1A rue du Parc à Saint-Paul-de-la-Croix et au 418-898-2031. Toutes les informations requises sont disponibles sur le site Web de la municipalité. Les mandats se termineront avec les prochaines élections municipales, prévues à l’automne 2021.

Les personnes désirant se présenter comme candidats à ces élections doivent être âgées de plus de 18 ans au 8 mars, être de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle, ne pas avoir été déclaré coupable au cours des cinq dernières années d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse et résider de façon continue ou non sur le territoire municipal depuis au moins 12 mois.

Pour effectuer les déclarations de candidatures, le bureau de la présidente d’élection sera ouvert le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h, le jeudi de 14 h à 16 h et le mercredi 29 janvier de 18 h à 20 h. Le vendredi 7 février, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30, sans interruption.

LISTE ÉLECTORALE

Les conditions requises pour être un électeur sont : être âgé de 18 ans le 8 mars, être de citoyenneté canadienne et ne pas être dans un cas d’incapacité prévu par la Loi le 24 janvier 2020 et être domicilié sur le territoire municipal et depuis au moins six mois au Québec, ou être, depuis au moins 12 mois, propriétaire unique d'un immeuble ou occupant d'un établissement d'entreprise sur le territoire municipal.

La liste permanente provenant du Directeur général des élections sera utilisée. Si un scrutin municipal est nécessaire le 8 mars, elle sera révisée. Seules les personnes inscrites sur la liste électorale pourront se prévaloir de leur droit de vote. Un avis d’inscription sera transmis entre le 9 et le 15 février.

Depuis juillet 2019, le maire de Saint-Paul-de-la-Croix, Simon Périard, siège de façon orpheline à la table des élus à la suite des démissions des six conseillers et conseillères qui l’accompagnaient. La Municipalité est sous la tutelle de la Commission municipale du Québec.