Le Bas-Saint-Laurent producteur de noisette au Québec

La production de noisette progresse au Bas-Saint-Laurent, mais des défis demeurent, notamment en matière de conditionnement et de commercialisation. Identifié en 2016 comme culture d’avenir, des efforts ont été faits pour structurer la filière, bien qu'il reste des étapes importantes pour devenir un véritable essor économique.

Les noisetiers implantés il y a quelques années ont maintenant débuté leur stade de production. Toutefois, la production semble pour l’instant variable dans les différents vergers. Le climat et la prédation demeurent des enjeux pour la culture de la noisette au Bas-Saint-Laurent.

La demande croissante pour des noix produites localement, que ce soit pour la consommation directe ou l’intégration dans des produits transformés, ouvre de nouvelles perspectives pour le Bas-Saint-Laurent.

Grâce au Comité Filières PFNL du Bas-Saint-Laurent, Biopterre, des producteurs locaux et divers partenaires, des essais sont menés pour adapter la culture du noisetier aux conditions nordiques et créer un réseau d'acteurs engagés.

«L’essor de la filière noisette au Bas-Saint-Laurent repose sur une approche collaborative et innovante. En misant sur la recherche et l’accompagnement des producteurs, nous jetons les bases d’une production profitable et durable», souligne le codirecteur à l’Innovation et transfert de technologie PFNL et agroforesterie chez Biopterre, Max Tardif.

UN PRODUIT D'AVENIR ÉCONOMIQUE

En 2023, des producteurs et partenaires ont pu échanger avec des spécialistes de la noisette. Cette initiative a permis de mieux comprendre les meilleures pratiques en matière de production, de transformation et de commercialisation, afin d’inspirer les actions à mettre en place au Bas-Saint-Laurent.

Deux journées de conférences ont permis de se préparer aux défis de production, et le guide d’implantation a été remis à tous les participants. La noisette représente une opportunité de diversification agricole pour le Bas-Saint-Laurent toutefois sa commercialisation à grande échelle demeure un objectif.

«La collaboration entre producteurs, transformateurs, chercheurs et acteurs économiques propulse la filière noisette du Bas-Saint-Laurent. Pour les SADC, c’est un bel exemple de levier d’avenir prometteur et durable, alliant vitalité économique, résilience et fierté collective» ajoute le représentant des SADC du Bas-Saint-Laurent, Zachary Leboeuf.

Le Comité Filières PFNL et cultures innovantes du Bas-Saint-Laurent continue de structurer et promouvoir la filière noisette, avec l’ambition de voir ses produits s’imposer sur les marchés régional et provincial. Pour suivre son évolution, consultez le site web ou la page Facebook du comité.