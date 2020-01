Deux rencontres d’information à l’intention de « super bénévoles » des Jeux du Québec

À presque un an de l’ouverture de la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2021, le Comité organisateur (COFJQ-2021) entame la formation des équipes de bénévoles qui superviseront ses différents sites de compétition et d’hébergement. Deux rencontres d’information se tiendront en février à Rivière-du-Loup et au Kamouraska, à l’intention des personnes intéressées à s’engager activement dans la tenue de l’événement.

Du 26 février au 6 mars 2021, la Finale se déploiera sur vingt sites, répartis à Rivière-du-Loup, Saint-Antonin, Saint-Pascal et La Pocatière. Environ 250 postes bénévoles de directeurs de site, de directeurs de site adjoints et de délégués de secteur sont actuellement à pourvoir.

Ces «super bénévoles» devront collaborer à l’organisation de leur site et au recrutement des bénévoles nécessaires. Les directeurs devront superviser l’ensemble des services offerts sur leur site, tandis que les délégués coordonneront les activités d’un secteur en particulier (la logistique, le transport, les communications, l’alimentation et le protocole, entre autres).

Ces rencontres d’information, ouvertes à tous, auront lieu : le mercredi 19 février, à 19 h, à la place Hélène-Dubé de l’École secondaire de Rivière-du-Loup; le mardi 25 février, à 19 h, à l’auditorium de l’École secondaire Chanoine-Beaudet, à Saint-Pascal.

Pour obtenir plus d’information ou confirmer leur présence, les personnes intéressées peuvent écrire à [email protected] ou contacter Pascale Boucher, directrice générale adjointe des ressources humaines et de l’administration, au 418 867-6714.

Dotée d’un budget total d’environ 6 M$, la Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2021 accueillera 3300 jeunes athlètes et plus de 1500 entraineurs, accompagnateurs, officiels et missionnaires de partout au Québec. Plus de 2500 bénévoles et une quarantaine d’employés en assureront le déroulement, sur le territoire des MRC de Rivière-du-Loup et de Kamouraska.