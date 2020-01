Défi OSEntreprendre : la MRC de Témiscouata invite les nouveaux et futurs entrepreneurs à s’inscrire

La MRC de Témiscouata a donné le coup d’envoi à la 22e édition du Défi OSEntreprendre dans les catégories Création d’entreprise et Réussite Inc. qui comprend les échelons local, régional et national.

De nombreux prix récompenseront les lauréats, et ce, à chacun des échelons. Il est aussi possible de s’inscrire dans la catégorie Transmission d’entreprise. Tous les nouveaux et futurs entrepreneurs sont invités à s’inscrire avant mardi le 10 mars à 16 h.

Ce concours vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales, autant chez les nouveaux entrepreneurs qu’en milieu scolaire, afin de susciter le désir d’entreprendre et de contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Pour sa mise en œuvre, il peut compter sur la mobilisation de plus de 350 responsables locaux dans les 17 régions du Québec. Au classement des 17 régions administratives du Québec selon le prorata de la population, le Bas-Saint-Laurent est arrivé en 2019 au 1er rang pour le volet Entrepreneuriat étudiant et au 2e rang pour le nombre de projets déposés au volet Création d’entreprise, grâce un total de 351 projets déposés.

«Le Témiscouata a la chance de compter sur des entrepreneurs chevronnés qui savent saisir les opportunités d’affaires qui se présentent à eux. Le Défi OSEntreprendre représente une belle occasion de mettre en lumière de nouveaux entrepreneurs audacieux et dynamiques qui réalisent leurs idées, créent des emplois, ce qui est essentiel à notre développement économique», souligne Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata.

Tous les critères d’admissibilité, ainsi que la liste des catégories sont accessibles à l’adresse suivante : www.OSEntreprendre.quebec. Les personnes intéressées à participer au défi doivent se rendre sur ce site et suivre les directives. Il est possible de s’inscrire en ligne dans l’une ou l’autre des sept catégories officielles du Défi OSEntreprendre. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mardi 10 mars à 16 h. Une activité de remise de prix aura lieu le 2 avril prochain au cours de laquelle seront couronnés les lauréats à l’échelon local. Ceux-ci poursuivront le défi au régional et peut-être même au national.

Pour des informations supplémentaires au sujet des catégories Création d’entreprise, Réussite Inc. et Transmission d’entreprise, communiquez avec Simon Bossé, conseiller en développement à la MRC de Témiscouata au 418-899-6725 ou sans frais : 1 877-303-6725 poste #4435, par courriel au [email protected]