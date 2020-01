Le rendez-vous du 27e Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay

Le rendez-vous annuel des joueurs de quilles et des personnes désireuses d’appuyer des gens touchés par un cancer sera de retour au Salon de Quilles Témis du 8 au 16 février prochain. Vous pourrez jouer aux quilles pour le plaisir et pour l’organisme Ligne de Vie du Témiscouata dans le cadre du 27e Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay.

Les copropriétaires du Salon de Quilles Témis, Cédérick Ruest-Lajoie, Nathan Ruest-Lajoie et Marc-Alex Bastille, poursuivent donc la présentation de cet évènement bénéfice organisé pendant 25 ans par Nicole et Michel Ruest avec l’organisme Ligne de Vie du Témiscouata. À nouveau cette année, on vous offre donc trois parties de quilles au cout de 25 $ par personne. Les inscriptions par équipe de quatre ou individuelle se font en téléphonant au Salon de Quilles Témis au 418-854-1360.

Votre participation vous donnera la chance de gagner des prix : deux certificats cadeau de 200 $ chez les marchands des Galeries Témis, quatre certificats cadeau de 125 $ chez J.A. St-Pierre et un téléviseur d’une valeur de 500 $ gracieuseté de Meubles J. Dumont.

LIGNE DE VIE

Gerry-Ann Thériault, présidente de Ligne de Vie du Témiscouata, a souligné que les demandes de soutien augmentent à chaque année. En 2019, l’organisme a enregistré 52 nouvelles demandes d’aide financière pour 124 dossiers actifs (trois ans), réalisé de l’accompagnement en fin de vie auprès de 51 personnes, effectué 56 accompagnements au transport pour près de 15 patients et prêté 8 lits (32 prêts au total) qui sont installés à domicile pour des périodes allant de deux jours à plus d’un an. D’ailleurs considérant l’augmentation des demandes, Ligne de Vie fera l’achat de deux autres lits électriques et de trois matelas. L’organisme soutient l’implication d’environ 80 bénévoles.

Toutes ces actions ont été faites avec des revenus de seulement 73 604 $, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, provenant en très grande partie du Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay. La dernière édition fut exceptionnelle avec un record de 56 570 $, un montant obtenu grâce notamment à des activités présentées en parallèle de l’évènement principal. Cet apport a été considérable si l’on compare avec la somme amassée en 2018, soit 38 943 $.

Michel Ruest, du comité organisateur, a souligné qu’il sera très difficile d’atteindre un montant semblable à l’an dernier. Il a expliqué qu’une activité parallèle au Quillethon ne sera pas de retour pour supporter Ligne de Vie du Témiscouata, soit le Ram-o-thon organisé dans les locaux du centre d’entrainement X-Fit Témiscouata avec comme résultat une contribution de 15 025 $. Deux autres activités de financement avaient également été réalisées dans des marchés d’alimentation pour un total de 7 375 $. Le comité organisateur compte à nouveau sur les initiatives de Témiscouatains pour hausser le montant total amassé.

PORTE-PAROLES

Deux personnes ont d’ailleurs accepté d’être les porte-paroles de la 27 édition, Louyse Desrosiers, directrice générale de la Fondation de la santé du Témiscouata, et Marcel Malenfant, membre des Chevaliers de Colomb. «S’impliquer auprès de cet évènement est une décision facile à prendre car nous avons tous connu quelqu’un près de nous qui a bénéficié des services de Ligne de Vie. Ainsi, nous connaissons l’implication de cet organisme auprès de notre population que ce soit pour de l’accompagnement en fin de vie, un appui financier ou encore un prêt d’équipement qui permettra à une personne malade de rester à la maison auprès des siens. Pour toutes ces raisons et plusieurs autres, nous vous invitons à vous joindre à nous afin de pouvoir soutenir Ligne de Vie», voilà le message qu’ils transmettent à la population.