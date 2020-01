Soirée portes ouvertes au Centre d’études collégiales du Témiscouata

Le Centre d’études collégiales du Témiscouata (CÉCT) tiendra une soirée portes ouvertes le mardi 4 février de 18 h à 20 h 30. Toute la population est invitée à venir découvrir cet établissement qui permet aux jeunes qui le souhaitent de poursuivre leur parcours collégial dans leur région.

Cette soirée est l’occasion idéale pour ceux et celles qui désirent visiter les locaux et en savoir plus sur les programmes d’études offerts au CÉCT soit, Tremplin DEC, Sciences humaines et Techniques d’éducation spécialisée. Les personnes-ressources seront sur place pour que vous obteniez les réponses à vos questions, tant sur un programme d’études et ses préalables que sur l’encadrement ou la vie étudiante qu’offre cet environnement d’enseignement des plus conviviaux.

En nouveauté cette année, de futurs employeurs des secteurs touchant les programmes d’études seront sur place pour échanger sur le monde du travail avec les visiteurs, soit le : CISSS Bas-Saint-Laurent, la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs et la Maison des jeunes.

Le Centre d’études collégiales du Témiscouata est situé au : 71-A, rue Pelletier, Témiscouata-sur-le-Lac. Pour des informations, contactez Édith Saint-Amand au 418 854-0604 ou [email protected]