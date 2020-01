Une nouvelle politique de gestion des dons, commandites et FADM pour la Caisse de Rivière-du-Loup

La Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup a lancé officiellement sa nouvelle politique de gestion des dons, commandites et FADM (Fonds d’aide au développement du milieu).

Chaque année, ce sont près de 250 000 $ qui sont versés par la Caisse de Rivière-du-Loup dans le cadre de la réalisation de divers projets porteurs, initiatives, activités ou évènements destinés au développement et à la dynamisation de notre milieu.

Le nombre de demandes ne cessant de croitre, les administrateurs et la direction de la caisse ont émis le souhait de préciser le processus entourant l’évaluation et l’attribution des dons, commandites et FADM. «Nous sommes d’avis qu’un processus transparent et annoncé par le biais de cette politique permettra non seulement le maintien d’une saine gestion des nombreuses requêtes reçues, mais également de nous assurer de bien nous arrimer à la mission et aux valeurs propres à Desjardins», nous indique Pierre-Luc Bellavance, président du comité responsable de ce dossier, appuyé par Serge Ferrand, directeur général de la Caisse de Rivière-du-Loup.

Un des grands changements annoncés est le regroupement des demandes pour une évaluation par le comité à trois dates spécifiques dans l’année; les 15 mars, 15 juin et 15 octobre. D’autre part, les gens désirant soumettre une demande sont désormais priés de remplir un formulaire disponible sur le site Web de la Caisse. La direction et les administrateurs de la Caisse tiennent à saluer le dynamisme toujours aussi présent à Rivière-du-Loup.