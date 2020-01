La MRC de Kamouraska, la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup et les caisses Desjardins du Kamouraska annoncent la poursuite pour trois ans du projet «Enseigner le Kamouraska».

Initié en 2014 par la MRC de Kamouraska, le programme «Enseigner le Kamouraska» vise à accroitre la connaissance et la fierté des jeunes à l’égard de leur région natale. Il s’orchestre autour de sept expériences distinctives et représentatives du Kamouraska dans les domaines de l’agroalimentaire, l’environnement, le patrimoine et le paysage, l’énergie, la forêt, la généalogie et les archives. Ces expériences sont directement intégrées à la progression des apprentissages en univers social ou en science et technologie, ce qui en fait un projet unique au Québec.

Le programme «Enseigner le Kamouraska» s’adresse aux jeunes de 3e cycle du primaire (5e et 6e année). Près de 750 élèves, provenant de onze des quinze écoles du territoire, ont déjà bénéficié de ces apprentissages d’exception depuis sa mise en place. Ils seront près de 1200 jeunes au total à l’issue des trois prochaines années.

«Ce projet vise à améliorer la connaissance et à cultiver la curiosité de nos jeunes à l’égard de la région, participant ainsi à développer leur sentiment d’appartenance pour le Kamouraska», affirme Yvon Soucy, préfet du Kamouraska.

Le cout annuel du projet est de 27 711 $. Les sept partenaires des expériences contribuent à hauteur de 2 123 $ en service et matériel. Les caisses Desjardins du Kamouraska participent pour 7 500 $ par an. La MRC de Kamouraska, via son Fonds éolien, et la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup financent chacune 9 044 $.

Les sept expériences caractéristiques du Kamouraska qui font partie du projet sont les suivantes: