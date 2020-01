L’évènement «Change d’air! Viens vivre le Bas-Saint-Laurent à Montréal!»

Les gens de Montréal intéressés par la vie en région sont invités à découvrir le Bas-Saint-Laurent le 6 février prochain à l’occasion d’un 5 à 9 réseautage qui aura lieu au centre-ville de Montréal à la Maison des Régions. Sur le thème «Change d’air! Viens vivre le Bas-Saint-Laurent à Montréal!», une délégation du Bas-Saint-Laurent est mobilisée en vue de faire vivre une expérience unique aux personnes désireuses d’en savoir davantage sur les possibilités qui s’offrent à elles dans la région.

Les gens d’ici en contact avec des Montréalais attirés par la région sont invités à leur transmettre l’information sur l’évènement afin qu’ils saisissent l’occasion de vivre le Bas-Saint-Laurent le temps d’une soirée. L’inscription est gratuite, mais il est obligatoire de s’inscrire via la Vitrine du Bas-Saint-Laurent au bas-saint-laurent.org/decouvrir. Pour plus d’information, on peut aussi écrire à [email protected]

Les invités pourront découvrir les opportunités d’emploi, d’affaires et d’établissement tout en découvrant la région par le biais de son terroir, de photos et de vidéos. Des Bas-Laurentiens établis dans la région depuis quelques années témoigneront également de leur expérience d’établissement et échangeront avec générosité avec les gens sur place.

Ce 5 à 9 réseautage se tient à l’initiative du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent qui coordonne une démarche d’attractivité pour la région. Ajoutons qu’au lendemain de l’évènement, une partie de la délégation Bas-Laurentienne poursuivra sa tournée à Montréal au Salon de l’emploi et de la vie en région. La délégation du Bas-Saint-Laurent est notamment composée d’élus municipaux, d’agents de recrutement et d’acteurs socioéconomiques.