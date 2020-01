Dévoilement des gagnants du Concours maisons et commerces illuminés de Trois-Pistoles

C’est lors de la séance régulière du Conseil de Ville de Trois-Pistoles du 13 janvier que le Comité d’embellissement de la Ville de Trois-Pistoles a procédé à la remise des prix du Concours maisons et commerces illuminés de Trois-Pistoles. Pour cette 3e édition de ce concours biennal, la formule visant à déterminer les neuf récipiendaires reposait cette année sur l’évaluation du jury et les votes du public sur la page Facebook de la Ville de Trois-Pistoles.

Plus de 300 personnes ont voté en ligne pour leur coup de cœur. C’est Romain Saucier, propriétaire de la résidence du 269, rue Têtu, qui s’est mérité le 1er prix dans la catégorie résidence du choix du public. Dans la catégorie commerce, le Café Grains de folie et Mademoiselle C sont arrivés ex æquo avec le plus grand nombre de votes du public. Les prix du public étaient d’une valeur de 150 $ chacun.

Un jury formé de trois membres du comité d’embellissement a aussi parcouru la ville de Trois-Pistoles avec un œil attentif. Ainsi, six prix ont été remis par le jury. Dans la catégorie commerce, c’est Déco Fleurs enr. qui remporte la première position, suivi de la Cantine D’Amours en 2e position et de Meubles Tardif en 3e position. Le jury a également remis trois prix dans la catégorie résidence, soit la 1ère position à Nathalie Belzile, propriétaire du 90, rue Jean-Rioux, suivi en 2e position de Martin Gendreau, propriétaire du 609, rue Vézina, et finalement en 3e position, les honneurs reviennent à Raymonde Belzile, propriétaire du 16, rue Leblond. Pour chaque catégorie, les prix du jury étaient d’une valeur de 150 $ pour le 1er prix, 100 $ pour le 2e et 75 $ pour la 3e position. Les photos des gagnants et de leurs décors sont disponibles sur la page Facebook de la Ville de Trois-Pistoles.

Les critères de notation utilisés par le jury et proposés au public pour évaluer les créations sont l’aspect général, la qualité des illuminations et des décorations, l’originalité et la créativité, l’esthétisme, l’effet de rêve et de magie, l’harmonie entre les illuminations et les décorations, l’harmonie avec le bâtiment et le respect de la protection de l’environnement et d’économie d’énergie. Cette sympathique compétition se fait dans un esprit de bonne humeur, pour le plaisir de tous les résidents et visiteurs.

La Ville de Trois-Pistoles et son Comité d’embellissement félicitent et remercient tous les récipiendaires et les participants au vote du public, ainsi que tous ceux et celles qui illuminent leur propriété pour la période des fêtes.